Notazio: “Sulla via di Sgarbi, lancio la mia candidatura per Danti sindaco alle Comunali”

Fabio Notazio, trentaduenne imprenditore nel settore della formazione universitaria ed ex assessore alla Cultura e al Turismo di Montefiascone, annuncia la sua candidatura cittadina in sostegno di Danti, raccogliendo la vicinanza del deputato e sindaco di Sutri, Vittorio Sgarbi. “Cari amici, onorato della stima che di recente Vittorio Sgarbi mi ha espresso pubblicamente con un video messaggio, lancio la mia candidatura. Faccio mio lo spirito pioneristico, la lungimiranza che lo stesso Sgarbi vive nella Tuscia e che anima la sua rivoluzione culturale in questo territorio.

Farò di tutto, ma davvero di tutto, per tradurre questa sua visione anche a Montefiascone: la Bellezza della nostra città deve diventare ricchezza. Ora è il tempo! In Italia, il comparto culturale e turistico fattura 40 miliardi di Euro. Quei luoghi che non sono parte attiva di questo settore virtuoso sono tagliati fuori dal tempo, oggi, e muoiono di burocrazia; eppure, chi li amministra si lamenta della “mancanza di turisti”. Senza far nulla. Non è più possibile vedere la Tuscia crescere e Montefiascone stare a guardare.

Ora è il tempo! Penso all’incredibile evoluzione di Civita di Bagnoregio, nota in tutto il mondo, con migliaia di turisti l’anno che, con la loro presenza, fanno sviluppare le casse del Comune e permettono ai cittadini di vivere meglio, anche con l’abbattimento della pressione fiscale locale, come accaduto. Penso al museo di Palazzo Doebbing di Sutri, voluto da Sgarbi, al centro delle cronache giornalistiche e televisive nazionali, e a Palazzo Cozza Caposavi di Bolsena, due città così distanti e mai così vicine, che hanno unito le forze concretamente in una collaborazione ufficiale, sancita con una recente conferenza stampa, che raddoppierà i visitatori per mezzo di un biglietto unico e di iniziative reciproche.

Questo, e molto altro su questa via, significa trasformare la Bellezza in ricchezza. Altro che reti che non si realizzano, altro che parole che non si traducono, altro che esperti che non riescono a guardare oltre il loro naso ma che pretendono di essere gli unici detentori della conoscenza. Danti per Montefiascone, Notazio per una nuova visione. Ora si comincia”

Fabio Notazio

Candidato per la lista “Insieme con Danti sindaco” alle elezioni amministrative di Montefiascone 2021