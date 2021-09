Lega Salvini Premier Viterbo: “Anna Maria Stefanini nominata responsabile provinciale del Dipartimento per la tutela del benessere degli animali”

NewTuscia – VITERBO – Anna Maria Stefanini è stata nominata dalla Lega per Salvini Premier responsabile del Dipartimento per la tutela del benessere animale per la provincia di Vit erbo.

In questi ultimi anni, soprattutto a causa dei cambiamenti climatici che il nostro Pianeta sta vivendo, tematiche legate all’ambiente ed all’ecologia sono diventate molto importanti e centrali nel dibattito politico. Oltre all’ambiente ed alla protezione della natura, è allo stesso tempo cresciuta l’attenzione per la salvaguardia degli animali, e verso le politiche ad essi rivolte.

Anna Maria Stefanini, apprezzata docente di Viterbo, da sempre attiva nel mondo dell’associazionismo e con la grande passione per gli animali, sarà un ottimo interlocutore per i vari attori impegnati nella tutela, salvaguardia e cura dei nostri amici a quattro zampe, nella provincia di Viterbo.

Ad Anna Maria, da parte del coordinamento provinciale della Lega, i migliori auguri per un proficuo lavoro.

Coordinamento provinciale Lega Salvini premier Viterbo