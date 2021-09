Fine settimana a Celleno con gli artisti di strada del “Teverina Buskers”

Giocolieri, maghi, equilibristi, acrobati e clown provenienti da tutto il mondo si esibiscono sabato 11 e domenica 12 settembre.

NewTuscia – CELLENO – Tutto pronto a Celleno per dare il via alla sesta edizione del Teverina Buskers Festival, in programma sabato 11 e domenica 12 settembre 2021 alla presenza di giocolieri, maghi, equilibristi, acrobati e clown provenienti da tutto il mondo.

Il programma delle due serate, presso piazza della Repubblica, prevede in apertura lo spettacolo “Il Sogno”, di Gambeinspalla Teatro, di e con Eros Goni, dedicato soprattutto ai bambini, ma non solo (alle ore 19 il sabato e alle 17 la domenica) e il Gran Galà di Circo Contemporaneo con nove artisti che offriranno performance emozionanti da lasciare con il fiato sospeso (alle ore 21,30 il sabato e alle 19 la domenica). Francesca Martello sarà la presentatrice e avrà il compito far immergere in un’atmosfera da varietà senza tempo. Il clown Anton Coucheiro, direttamente dalla Galizia (Spagna), aiuterà la presentatrice ad organizzare, a modo suo, il palco per gli altri artisti. Sempre dalla Galizia, quest’anno paese ospite del Teverina Buskers, la Compañia IO (Álvaro Reboredo Ortega e Beatriz Rubio) stupirà con acrobazie e con la ruota Cyr. Seguiranno numeri di magia e manipolazione, con il mago Novas e l’equilibrismo su scala di Kikko De Maglie. La magia continuerà con il fuoco di Lucignolo e le bolle di sapone di Gambe in Spalla Teatro e per finire gli ipnotizzanti Hula Hoops di Paola Berton.

Per partecipare alla manifestazione è necessaria la prenotazione online sul sito: www.teverinabuskers.it

Il Teverina Buskers Festival è organizzato dall’Associazione “Il Circo Verde”, con sede a Celleno, con la direzione artistica del suo presidente Simone Romanò e il patrocinio del Comune di Celleno (VT). È un festival creato da Artisti per Artisti, durante il quale questi trovano una occasione per confrontarsi e consolidare rapporti di amicizia e collaborazione a fini creativi.

Info: www.teverinabuskers.it – www.facebook.com/teverinabuskers – info@teverinabuskers.it