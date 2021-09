Divieto di circolazione in via Pola lunedì 13 settembre

NewTuscia – VITERBO – Lunedì 13 settembre, divieto di circolazione in via Pola, nel tratto compreso tra via Istria e via Dalmazia, e divieto di sosta con rimozione, nei pressi del civico 25 della stessa via Pola.



Tali provvedimenti sono stati disposti con apposite ordinanze del settore VII (n. 451 e n. 452 del 6/9/2021), su istanza di un privato richiedente, e si rendono necessari per consentire l’installazione di una piattaforma aerea per l’abbattimento di un albero.

Sul posto sarà collocata idonea segnaletica stradale a cura del richiedente. Sarà consentito e protetto il passaggio dei pedoni.