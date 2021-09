Contributi fornitura libri per anno scolastico 2021/2022: domande fino al 30 settembre

La scadenza dei termini il prossimo 30 settembre

NewTuscia – VITERBO – Fornitura libri di testo, sussidi didattici digitali o notebook anno 2021/2022, c’è ancora tempo per rispondere all’avviso pubblicato dal comune per l’ottenimento del contributo. I termini scadranno infatti il prossimo 30 settembre. A ricordarlo è l’assessore alla pubblica istruzione Elpidio Micci, che ne aveva già dato notizia lo scorso luglio, non appena emanato l’avviso.

“In un momento di grande difficoltà come quello che stiamo vivendo da mesi – ha ribadito l’assessore – misure come queste si rivelano particolarmente utili per molte famiglie. Il contributo riguarda l’acquisto di libri di testo, sussidi digitali o notebook ed è destinato ad alunni appartenenti a nuclei familiari meno abbienti. Nello specifico, si parla di libri di testo sia cartacei che digitali, dizionari e libri di narrativa, anche in lingua straniera, consigliati dalle scuole. Sono inclusi anche sussidi didattici digitali, ovvero software, e quindi programmi e sistemi operativi a uso scolastico, o notebook. Tra i requisiti per accedere al contributo è richiesto un ISEE in corso di validità del nucleo familiare dello studente non superiore a € 15.493,71, oltre alla residenza nel comune di Viterbo e alla frequenza, nell’anno scolastico 2021/2022, degli istituti di istruzione secondaria di I e II grado, statali e paritari. C’è ancora tempo per presentare la domanda – ha aggiunto e concluso l’assessore Micci -. Mi auguro siano molte le famiglie aventi diritto a poter usufruire di tale beneficio, che per questa annualità comprende anche notebook”.

Le domande andranno presentate entro e non oltre il 30 settembre 2021 con le modalità indicate nell’avviso. Le stesse dovranno essere presentate utilizzando il modello allegato all’avviso, reperibile presso le scuole, sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it e presso gli uffici comunali in via Garbini 84/b, piano terra, nei giorni di martedì dalle ore 10 alle ore 13 e giovedì dalle ore 15 alle ore 17.

Si precisa che i contributi saranno erogati dal Comune di Viterbo a finanziamento avvenuto da parte della Regione Lazio. La versione integrale dell’avviso (con allegato modello per la domanda e modulo per autocertificazione) è consultabile sul sito istituzionale all’indirizzo www.comune.viterbo.it (settori e uffici → settore III – cultura – turismo – sport – pubblica Istruzione → avvisi pubblici Pubblica istruzione) oppure direttamente al link https://www.comune.viterbo.it/legge-23-12-1998-n-448-art-27-fornitura-gratuita-totale-o-parziale-dei-libri-di-testo-dizionari-libri-di-lettura-scolastici-sussidi-didattici-o-notebook-anno-scolastico-2021-2022/ .

Per ulteriori informazioni:

tel. 0761/348485 – 0761/348488 – 0761/348381

mail: pubblicaistruzione@comune.viterbo.it .