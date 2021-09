NewTuscia – CANINO – Alle prossime elezioni amministrative di Canino del 3 e 4 ottobre si presenta la lista “Cambiamo Insieme – Giuseppe Cesetti Sindaco”, nata con l’idea di innovare e rinnovare al meglio Canino, per questo mixa sapientemente giovani provenienti dal mondo del lavoro, (imprenditori, agricoltori, commercianti, artigiani) che ne compongo la quasi totalità, a person e di comprovata esperienza politica e lavorativa come il candidato Sindaco Giuseppe Cesetti. Una squadra compatta ed energica che si muove con decisione sul binario del rilancio di Canino con entusiasmo e concretezza di idee; infatti, i capisaldi del programma sono l’Agricoltura, la Tutela Ambientale, il Turismo e la Cultura, la Valorizzazione del Patrimonio Urbanistico, la Tutela delle fasce deboli, la gestione idrica ed i rapporti con Talete e la ricostruzione della comunità e del tessuto sociale. Sul programma, si è lavorato anche dal punto di vista della fattibilità, puntando su obiettivi concreti, infatti, oltre a dire ciò che si vuole fare, vengono indicati, come e dove reperire le risorse necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici.

Insomma, una lista che è la vera novità in fatto di persone, energie ed idee per Canino, distante anni luce dai competitor, in quanto, sia Amici che la Novelli provengono dalla stessa area politica militante, oltre che dalla stessa amministrazione. Lina Novelli è l’attuale Sindaco uscente, ed Andrea Amici è stato, fino a qualche mese fa, consigliere delegato di questa maggioranza che ha amministrato il paese per 5 anni, in maniera oltremodo fallimentare e quindi causa dei problemi e dello stato in cui purtroppo versa Canino.