Alta velocità a Orte, Panunzi (Pd): “Bene la nota della Regione Lazio. Il servizio continuerà regolarmente”

NewTuscia – ORTE – "Nessun fine corsa per l'alta velocità a Orte". Lo sottolinea il consigliere regionale del Pd Enrico Panunzi, a seguito della nota della Regione Lazio, che garantirà la continuità del servizio della tratta Roma/Viterbo e Roma/Milano, attualmente gestito da Trenitalia. "Appena uscita la notizia del blocco delle prenotazioni, mi sono attivato, di concerto con l'assessore regionale Mauro Alessandri, che ringrazio, per avere chiarimenti da Trenitalia – prosegue il vice presidente della X commissione -.

La Regione Lazio, al termine del periodo sperimentale che, sottolineo, non è ancora finito, garantirà il servizio con un investimento di un milione e 200mila euro all’anno, destinato alla società che si aggiudicherà l’appalto. Il treno che alle ore 6.43 parte da Orte, con arrivo alle ore 9.50 a Milano, e quello che parte da Milano alle ore 19.10, con arrivo a Orte alle ore 22.20, continueranno regolarmente a fermarsi. L’alta velocità a Orte è il risultato di un lungo lavoro che ho portato avanti in questi anni, di concerto con tutte le forze del territorio. Un tassello fondamentale che ha avvicinato la Tuscia alle grandi città italiane, a cui non possiamo né dobbiamo rinunciare”.