Green pass, Baldini (Ci): “Forze politiche che si oppongono al provvedimento non si basano su fatti scientifici” (Video)

(AGI) – Roma, 8 set. – “Continua alla Camera la discussione sulla conversione in legge del decreto Green pass. E’ incredibile come la posizione delle forze che si oppongono al provvedimento si basi su concetti che non hanno niente di scientifico e nulla a che vedere con concetti come la diffusibilita’ virale”.

Lo afferma Maria Teresa Baldini di CORAGGIO Italia.

“Purtroppo- aggiunge- questo e’ il risultato di politiche che hanno permesso di utilizzare la parola prevenzione con troppa facilita’. La pandemia puo’ essere combattuta solo con la responsabilita’ di tutti e nel rispetto delle indicazioni sanitarie e non con le opinioni di tutti coloro che esprimomo il loro pensiero senza solide basi scientifiche. La scienza si basa su step che richiedono tempi e linearita’ di azione. Comunque alla fine saranno i cittadini che sapranno giudicare perche’ la salute supera tutto, voti e campagne elettorali compresi”, conclude Baldini.(AGI).