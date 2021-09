Feste patronali 2021, programma ricco di eventi per tutti i gusti

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Riceviamo e pubblichiamo.

Dal 30 agosto al 19 settembre una ricca serie di eventi, numerosi e variegati, allieterà i cittadini in occasione delle feste patronali, nel pieno rispetto delle norme anti contagio.

“Nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia e data la capienza massima limitata per i posti a sedere, dovendo osservare una ferrea gestione del distanziamento, si è cercato comunque di dare accesso agli eventi al maggior numero possibile di persone – spiega il sindaco Luca Giampieri –, tentando così di garantire una fruizione ampia, sebbene controllata, degli spettacoli proposti”.

“Avremmo potuto cancellare tutto il calendario degli eventi ma non ce la siamo sentita interviene l’assessore alla Cultura Simonetta Coletta –, perché vogliamo dare un segnale di rinascita al paese, seppure in modo contingentato per ovvi motivi”.

Da fine agosto al 19 settembre, oltre ad un programma denso di eventi, si svolgerà anche il Palio dei Rioni. Le attività che verranno organizzate seguiranno il seguente calendario:

Giovedì 9 settembre, ore 15,00, si assisterà al passaggio – con partenza e arrivo su piazza Matteotti – della corsa ciclistica “3° Memorial Alessandro Panichelli”.

Venerdì 10 settembre, alle ore 20,00 in piazza Matteotti l’HAPPY HOUR con il Dj Passamonti e, a seguire, alle ore 21,00 al Campo Lucentini verrà svolto il Palio dei Rioni, con la finale del Torneo di calcio.

Sabato 11 settembre, alle ore 21,00, la piazza comunale si trasformerà in un palcoscenico sotto le stelle dove si assisterà ad uno spettacolo teatrale, all’aria aperta, dal titolo “Sogno di una notte di mezza sbornia”, con attori non professionisti e a cura della associazione culturale “La Bottega della chiacchiere”, commedia in tre atti di Eduardo De Filippo.

Per domenica 12, alle ore 9,30 è prevista una corsa podistica amatoriale, con partenza e arrivo in via Roma. Nella stessa data dalle ore 17,00 alle ore 21,00 in piazza Matteotti il Palio dei Rioni, “Street basket” e a seguire la premiazione.

Giovedì 16 ogni ora dalle ore 5,00 alle ore 9,00, presso la Chiesa Cattedrale la celebrazione della Santa Messa. Alle ore 11,00, sempre al Duomo, la Santa Messa Solenne, con il vescovo S.E. Monsignor Romano Rossi, animata del Coro Polifonico “Monsignor Giuseppe Bellamaria”. Alle ore 20,00, in piazza Matteotti, l’intrattenimento musicale con la Banda “Muzio Clementi”. Alle ore 20,45 nella Chiesa Cattedrale ancora la banda musicale “Muzio Clemente”. Poi l’uscita delle reliquie dalla Cattedrale, accompagnate da un rappresentante della Confraternita dei Santi Marciano e Giovanni e dalle Consorelle dell’Addolorata. Ore 21,00, in piazza Matteotti, la Santa Messa Solenne presidiata dal vescovo S.E. Monsignor Romano Rossi e celebrata dai sacerdoti confratelli delle parrocchie di Civita Castellana. A seguire la bengalata.

Venerdì 17 settembre, alle ore 21,00, in piazza Matteotti, lo spettacolo teatrale “Avemo fatto liscio!”, organizzato dall’associazione culturale “I nunseponnoguardà”.

Sabato 18 alle ore 21,00, ancora nella piazza comunale, Arisa e Tancredi in concerto.

Per concludere, domenica 19, alle ore 21,00 in piazza del comune lo spettacolo comico “Pippo Franco” e alle ore 24,00, in chiusura delle feste, all’anfiteatro Falerii Veteres lo spettacolo pirotecnico.

FESTIVITA’ PATRONALI SS. GIOVANNI E MARCIANO 2021 – COME PARTECIPARE

Per partecipare agli eventi in programma per i festeggiamenti dei SS Giovanni e Marciano sarà necessario registrarsi attraverso apposito link (riportato nella tabella sottostante) a partire dalle ore 9.00 del giorno 09/09/2021, fatta eccezione per il concerto del 18/09/2021 per il quale il link sarà reso disponibile a partire dalle ore 9.00 del giorno 13/09/2021.

Ad ogni evento corrisponde uno specifico indirizzo/link di prenotazione dedicato.

Vi informiamo che la capienza consentita all’interno dell’area è di 200 spettatori seduti ad eccezione del concerto “Arisa e Tancredi” per il quale il limite è fissato ad un numero di 500 spettatori seduti.

Le richieste di accesso sono nominative e saranno prese in carico seguendo l’ordine di prenotazione.

I prenotati, che riceveranno una e-mail di conferma dall’indirizzo eventi@comune.civitacastellana.vt.it, avranno accesso garantito all’evento.

PER PARTECIPARE ALL’EVENTO SARA’ NECESSARIO INDOSSARE LA MASCHERINA ED

ESIBIRE DOCUMENTO DI IDENTITA’ E GREEN PASS ALL’ACCESSO