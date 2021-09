Comune di Viterbo: 2 milioni per il centro storico

SINDACO ARENA E ASSESSORE ALLEGRINI: “IL COMUNE DI VITERBO AMMESSO A FINANZIAMENTO PER INTERVENTI ALLE PAVIMENTAZIONI”

NewTuscia – VITERBO – Pavimentazioni, il Comune di Viterbo ammesso a finanziamento per tre interventi nel centro storico. 2 milioni di euro circa l’importo del contributo. A darne notizia il sindaco Giovanni Maria Arena e l’assessore ai lavori pubblici Laura Allegrini. “Il ministero dell’Interno, lo scorso 6 settembre – spiega l’assessore Allegrini – ha pubblicato un comunicato, con tanto di elenco allegato, nel quale la città di Viterbo risulta essere assegnataria di un importo complessivo pari a 1.957.000,00 euro circa, suddiviso in tre interventi. Si tratta della pavimentazione di piazza del Plebiscito, per un importo di 293mila euro, via Matteotti, per 825mila euro e via Maria Santissima Liberatrice, piazza della Trinità e piazza San Faustino, per un importo di 839mila euro circa.

Un importo notevole che andrà a beneficio della città, in particolar modo del nostro centro storico. Il finanziamento – spiega ancora l’assessore Allegrini – è stato richiesto dall’assessorato ai lavori pubblici nell’anno 2020, nell’ambito della legge 145 del 2018 e successive modificazioni. La domanda è stata inoltrata al dipartimento Affari interni e territoriali – direzione centrale della finanza locale del ministero dell’Interno, per quanto riguarda la concessione di contributi, anno 2021, relativamente agli investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio”. Ora, i comuni beneficiari del finanziamento, come si legge nel comunicato ministeriale, “dovranno confermare l’interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione dello stesso comunicato”, ovvero entro il prossimo 16 settembre.

“Un finanziamento che andrà a sostenere la realizzazione delle pavimentazioni di tre zone del nostro centro storico – ha sottolineato il sindaco Giovanni Maria Arena -. Tre zone importanti, non solo la centrale piazza del Plebiscito, ma anche via Matteotti e la parte di San Faustino, compresa via Maria Santissima Liberatrice. Strade particolarmente danneggiate su cui saremmo comunque dovuti intervenire in tempi brevi. Un altro importante finanziamento, che va ad aggiungersi agli altri precedentemente approvati. Una somma notevole che contribuirà al miglioramento e alla sistemazione delle nostre strade”.