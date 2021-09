NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Giovedì 9 ( domani) triangolare per festeggiare il centenario del calcio locale a Civita Castellana. Tre squadre di serie D in campo: Flaminia Civita Castellana, Trastevere e Montespaccato che si affronteranno in tre tempi da 45 minuti. L’appuntamento è fissato allo stadio Madami a partire dalle 17 per un derby laziale lungo 135 minuti tutto da gustare e da vivere con attenzione.

Sarà anche l’unico confronto di questa stagione tra il Trastevere dirottato nel girone F , mentre i padroni di casa e il Montespaccato sono rimasti in quello E.

Per i tecnici Rambaudi (Flaminia), Mazza (Trastevere) e Mucciarelli ( Montespaccato) la possibilità di mettere a punto in questi confronti le formazioni in vista dell’avvio della stagione ufficiale.

Al termine del mini torneo le premiazioni alla presenza del sindaco di Civita Castellana Luca Giampieri. “ Ringrazio il presidente del Trastevere Betturri e quello del Montespaccato Monnani per la disponibilità dimostrata- dice il presidente della Flaminia Francesco Bravini- che rinsalda una amicizia sincera che ci lega da tempo e che ci hanno permesso di festeggiare questo traguardo del centenario nella giusta maniera. Un grazie anche alla Lnd e l’avvocato Luigi Barbiero per la disponibilità dimostrata”.

L’incasso ( 5 Euro l’ingresso) sarà donato alla casa Famiglia di Civita Castellana.

Venerdì 10 la presentazione della squadra che parteciperà alla quattordicesima stagione di fila alla serie D, alla città, alle autorità e ai tifosi. A ospitare l’appuntamento sarà lo splendido chiostro della curia vescovile in piazza Matteotti a partire dalle 18.30. Tutta la stampa è inviata a questo appuntamento.