Civita Castellana. Bonus per contributi pagamento utenze domestiche e canoni di locazione

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA -L’amministrazione comunale ha disposto l’utilizzo di 160mila euro di fondi ministeriali assegnati a Civita Castellana per supportare le famiglie che versano in stato di bisogno a causa della pandemia da SARS-CoV-2, sostenendole nel pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, tra cui la TARI.

“L’emergenza Covid ha messo a dura prova molte delle nostre famiglie – spiegano il sindaco Luca Giampieri e l’assessore alle politiche sociali Carlo Angeletti -. Per questo motivo, insieme ad altre misure promosse in questi mesi dalla nostra amministrazione a favore delle fasce fragili, vogliamo dare continuità agli aiuti e ai sostegni, mettendo a disposizione dei cittadini contributi finalizzati al pagamento di utenze pregresse”.

I requisiti per accedere a questo beneficio economico sono i seguenti:

– essere residente nel Comune di Civita Castel lana;

– avere un reddito ISEE 2021, non superiore a 12mila euro;

– presentare un’autocertificazione attestante lo stato di disoccupazione/inoccupazione.

Questo bonus sociale una tantum per le famiglie in difficoltà andrà da un minimo di 400 euro ad un massimo di 600 euro e verrà calcolato in base alla composizione del nucleo famigliare richiedente. L’apposita modulistica per richiedere il bonus economico potrà essere ritirata presso l’Ufficio URP in via Santissimi Martiri Marciano e Giovanni o scaricata dal sito istituzionale comunale.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito del Comune al seguente link www.comune.civitacastellana.vt.it oppure contattare telefonicamente l’ufficio politiche sociali ai numeri telefonici 0761590303 – 314 – 315.