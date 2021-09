Verdi e Contenti in veste autunnale al Centro Botanico Moutan

NewTuscia – VITERBO – Piante Fiori a Artigianato Green al Centro Botanico Moutan.

Torna per il terzo anno l’appuntamento di settembre con Verdi e Contenti per salutare l’estate e dare il benvenuto al prossimo autunno al Centro Botanico Moutan (Vitorchiano/ vt).

Un cambio di stagione che ci regala nuovi punti di vista. Quando la natura va a riposo e da spazio a nuove fioriture e nuove sfumature di colore.

Non una semplice mostra mercato dedicata a piante fiori e artigianato, ma un momento di condivisione ed educazione green, perché Verdi e Contenti con il suo progetto si promuove di coltivare il nostro pollice e animo verde.

Inserito nei principali calendari delle mostre vivaistiche italiane Verdi e Contenti si prepara per salutare l’estate e dare il benvenuto all’autunno stagione ottima e ideale per progettare i nostri spazi verdi.

Tra i viali di lecci del Centro Botanico Moutan vivaisti produttori di piante ognuno rappresentante una categoria botanica, saranno contenti di spiegare e raccontare le loro piante. In alternanza una selezione di artigiani green.

Ogni anno un tema su cui riflettere, per questa edizione di Settembre abbiamo deciso di focalizzarci su l’importanza dell’acqua. Le installazioni che ci accompagneranno in questo fine settimana saranno a cura di Martina Cioccio green Designer con Vivai Brachini, Federica Salomoni (Officina dei Fiori), Mauro Carbone in partnership con YarnBombing.

#ognigocciaconta questo l’hashtag accanto a quello ovviamente di #verdiecontenti proprio per sottolineare l’importanza e la carenza di acqua.

In ambito di giardinaggio come farne punto di forza in caso di scarsità, saperla dosare e soprattutto non sprecarla.Sensibilizzare in modo più ampio i grandi e i piccoli visitatori a un modo di vivere più sostenibile a un giardinaggio più consapevole.

Sia Sabato che Domenica alle 11:00 ci sarà un incontro con la Green Designer Martina Cioccio dove parleremo di come progettare il proprio spazio verde con un basso impatto idrico, un momento di formazione e di Q&A.

Scopo ultimo, come sempre in linea con la filosofia promossa da Chiara Brunori animo di Verdi e Contenticoltivare il nostro pollice e animo verde

Piccoli pollici Crescono

Elemento contraddistintivo degli eventi targati Verdi e Contenti è l’area dedicata ai bambini, Immancabile il tree climbing, ospitato da una grande quercia che nasconde un segreto tra i suoi rami, laboratori creativi a cura di associazioni locali che si occuperanno di attività ecologiche, formative e divertenti.

Piccoli Pollici Verdi Crescono. In occasione di #verdiecontenti abbiamo pensato, come sempre, a diverse attività e laboratori.

Immancabile con Ecologistica s.r.l. Tre Climbing. I bambini si avventureranno per scoprire una magica sorpresa tra i rami.

LABORATORIO “RICICLA, CREA, Ri-USA” con YARN Bombing -Viterbo-

Laboratorio per bambini dai 3 anni in su #ognigocciaconta

Riflettiamo giocando! Le nostre azioni per quanto piccole hanno un impatto su tutti. L’insieme delle nostre azioni si chiama cambiamento.

Impariamo dai bambini e gettiamo le basi per un futuro più verde e sostenibile.

Sia Sabato che domenica

L’angolo dei baby pollici verdi a cura di Cinepark

Sia Sabato che Domenica

Ludoteca Ludoteca ARCI Solidarieta’ Viterbo ha ideato uno Spazio Ecolgioco: giochi per grandi e piccini!

Lo spazio sarà aperto sabato dalle 10.30-12.30 e 16-18, domenica 10.30-12 30

Insomma un week end per apprezzare il mondo del green e vivere il giardino, per l’occasione anche il Colour Café Moutan sarà aperto per una fetta di torta, un caffè o un pranzo light.

Vi aspettiamo quindi per salutare l’estate e accogliere la nuova stagione sabato 11 e domenica 12 settembre al Centro Botanico Moutan (loc. il pallone Vitorchiano – VT) per un week end dove coltiveremo il nostro pollice e animo green.

“Ritroviamo con grande piacere una nuova edizione di Verdi e Contenti – ha sottolineato l’assessore allo sviluppo economico e alle attività produttive Alessia Mancini -. Ringrazio Chiara Brunori per aver organizzato questo evento anche quest’anno, nonostante le difficoltà del momento legate alla pandemia. Un appuntamento molto atteso.

Non solo una mostra mercato, ma un momento da vivere e condividere, con una sempre grande attenzione al green e al sostenibile. Il tutto nel pieno rispetto delle misure antiCovid, all’aperto, in una bellissima location come il centro botanico Moutan, che abbraccia Viterbo e Vitorchiano”.

L’evento è patrocinato dal Comune di Viterbo, il Comune di Vitorchiano, la Provincia di Viterbo, la Camera di Commercio di Rieti e Viterbo e da Grandi Giardini Italiani.

Appuntamento il 11 e 12 settembre

Centro Botanico Moutan – vitorchiano

Dalle 09:30 alle 18:30

Biglietto ingresso 5,00 €

I bambini fino a 12 anni sono nostri ospiti.

Punto ristoro : Ristorante da Benedetta

Per info 333 – 9522700

Verranno applicate tutte le regole di distanziamento e sicurezza.

www.verdiecontenti.it info@verdiecontenti.it