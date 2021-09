TeleLazioNord, appuntamento televisivo col Fair Play

NewTuscia – VITERBO – Con l’avvicinarsi dell’autunno TeleLazioNord (canale 94 del digitale terrestre) amplia la sua proposta televisiva. La tv di Viterbo (visibile in tutta la regione Lazio) propone giovedi 9 settembre alle 21 la venticinquesima edizione del Fair Play Menarini, premio internazionale ideato da Angelo Morelli e Chiara Fatai che onora interpreti dello sport, sia del passato che del presente, capaci di mettersi in evidenza non solo per meriti sportivi. L’edizione 2021 ha portato sul palco di Castiglion Fiorentino, teatro dell’evento, personaggi del calibro di Stefan Edberg e Pierluigi Marzorati, Marco Tardelli e Sinisa Mihajlovic, Hansi Muller, le due neocampionesse olimpiche del canottaggio Valentina Rodini e Federica Cesarini oltre alla nuotatrice Katinka Hosszu (oltre trecento medaglie d’oro conquistate in carriera fra Olimpiadi, Mondiali, Europei e campionati nazionali). E poi ancora Patrick Kluivert e Massimo Bonini, Patrizio Oliva e Romano Battisti.