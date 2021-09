Il senatore Francesco Battistoni ha inaugurato questa mattina il Macfrut e Fieravicola a Rimini

NewTuscia – RIMINI – Riceviamo e publichiamo.

Il senatore Francesco Battistoni, sottosegretario alle politiche agricole, alimentari e forestali, ha inaugurato questa mattina il Macfrut e Fieravicola a Rimini.

Durante la visita agli stand fieristici si è intrattenuto con gli espositori viterbesi dell’azienda agricola Camilli e quella dei fratelli Calevi.

“Due eccellenze del nostro territorio che continuano ad investire e promuovere i loro prodotti anche in questo genere di fiere B2B – racconta Francesco Battistoni -.

Il Macfrut è espressione delle migliori eccellenze ortofrutticole nazionali ed internazionali e la presenza di Camilli e Calevi testimonia quanto la Tuscia abbia potenziale e sia competitiva sul mercato agroalimentare.”

“Dobbiamo continuare a lavorare per consentire ad un sempre maggior numero aziende di crescere e di investire – conclude il sottosegretario -. L’agricoltura è tornata ad essere un obiettivo di vita per molti giovani, ci sono tante energie positive in campo, ho grande fiducia che il settore, nei prossimi anni, possa fare un ulteriore salto di qualità”.