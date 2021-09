Open day all’Unitus. Il primo in presenza dopo il lockdown

NewTuscia – VITERBO – L’Università della Tuscia si è ripopolata di ragazzi dopo il lungo periodo di restrizioni per il Covid-19. L’occasione è arrivata dall’Open Day 2021 che si è svolto questa mattina al complesso universitario di S. Maria in Gradi dove sono arrivati centinaia di studenti. Nell’auditorium, dove il rettore Stefano Ubertini ha tenuto un breve discorso di saluto, sono state rispettate tutte le norme del distanziamento e della sicurezza. Sul palco con lui il direttore generale Alessandra Moscatelli, il prorettore Alvaro Marucci e tutti i direttori dei 6 Dipartimenti (DAFNE, DEB, DEIM, DIBAF, DISTU e DISUCOM). 19 corsi di laurea triennale, 21 corsi di laurea magistrale e due corsi di laurea magistrale a ciclo quinquennale: così è composta l’offerta formativa di UNITUS. “La novità più importante per i diplomati -ha sottolineato Ubertini- è l’attivazione del corso di laurea triennale in Design per l’Industria Sostenibile e il Territorio, unico nel suo genere a livello nazionale. Come è unico in Italia il corso internazionale in Security ad Human Rights. L’Università della Tuscia -ha proseguito il rettore- ha poi numerose agevolazioni per le tasse universitarie.

L’immatricolazione è possibile dal 1 agosto e non ci sono aumenti nella contribuzione studentesca. Anzi l’Ateneo viterbese ha previsto misure specifiche per sostenere gli studenti e le loro famiglie. Ha inoltre esteso la “no-tax “area fino a 24 mila euro”. Tante anche le iniziative per l’estero. Moltissimi i programmi per studiare fuori d’Italia: ci sono oltre 450 accordi di collaborazione con Università e Enti d ricerca in tutto il Mondo di cui 300 in Europa. Molti ragazzi intervenuti all’Open Day si sono prenotati per i test di ingresso ai vari corsi di laurea. Ma sono tantissimi anche quelli che lo hanno fatto on line raggiungendo quota 1900. E comunque le prenotazioni sono ancora aperte per i test dell’8, del 9 e del 24 settembre. Tutte le informazioni per prenotarsi ai test di ingresso sono disponibili qui: http://unitusorienta.unitus.it/come-accedere/test-di-ingresso/.

Dopo l’Open Day di Viterbo nei giorni di domani 8 e dopodomani 9 settembre sarà invece possibile – sempre previa prenotazione – accedere ai sei Dipartimenti dell’Ateneo e ai poli universitari di Civitavecchia e Rieti. Il programma dettagliato delle tre giornate e i form per le prenotazioni sono disponibili sul sito: http://unitusorienta.unitus.it