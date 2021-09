Madonna della Quercia, il programma delle celebrazioni

NewTuscia – VITERBO – Viterbo si prepara alle celebrazioni in onore della Madonna della Quercia. Entrata nel vivo la settimana di preparazione, la diocesi festeggerà la sua patrona sabato 11 e domenica 12 settembre con il rosario e l’affidamento della diocesi per finire con la cerimonia del Patto d’Amore.

Ma gli eventi non si fermano qui, nel fine settimana successivo avranno luogo la rassegna polifonica e la messa, mentre domenica 26 settembre ci sarà la visita guidata straordinaria al complesso monumentale della patrona.

Anche quest’anno, con la presenza del Covid, il programma sarà semplice ma occuperà tutto il mese in corso. Nel 2020 in piena pandemia, i festeggiamenti erano stati non solo contenuti, ma approntati con il lutto nel cuore; ricordiamo che nel rinnovare il Patto d’Amore il sentimento che aveva unito tutti i viterbesi era stato un miscuglio di tristezza, per le persone scomparse a causa della pandemia, e di speranza, quella di poter uscire presto da una situazione drammatica sotto tutti i punti di vista. In quell’occasione erano state accese due lampade votive per ricordare per sempre quanto accaduto nel corso dell’emergenza.

Che questo del 2021 possa essere ispirato dalla rinascita, oltre che dal ricordo.