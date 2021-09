NewTuscia – ROMA – GRAB, Legambiente sul No del Municipio II “Il GRAB è un magnifico progetto di rigenerazione urbana, fatto dai cittadini per la città, stop a posizioni assurde come questa che ne rallentano la realizzazione”

Sul No del Municipio II al passaggio del Grab a Villa Ada e su Via Guido Reni, interviene con fermezza Legambiente, l’associazione che tra le altre aveva costruito il progetto e che ne segue con cura le sorti. “Il GRAB è un magnifico progetto di rigenerazione urbana, fatto dai cittadini per la città, stop a posizioni assurde come questa, che ne rallentano la realizzazione. È un progetto che ha avuto un successo clamoroso a livello nazionale e internazionale, ha vinto numerosi premi all’estero e in Italia, piace tantissimo ai romani: il 70% della popolazione capitolina ritiene urgente la realizzazione del Grande raccordo anulare delle Bici. Un’idea vincente non si cambia, perché è in grado di cambiare in meglio tanti quadranti urbani con le due ruote, riconnettendo insieme parchi, musei, strade, storia e cultura. Ora si lavori affinché questa straordinaria e importante opera venga realizzata bene garantendo sicurezza, accessibilità e qualità”

Legambiente Lazio