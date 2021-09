Eurodesk, solo per il mese di settembre aperto il venerdì

NewTuscia – VITERBO – Sportello Eurodesk, solo per il mese di settembre il giorno di apertura al pubblico sarà il venerdì, dalle ore 10 alle ore 12, fermo restando la possibilità di prendere contatti via e-mail, scrivendo a viterbo@eurodesk.eu. Ne dà notizia l’assessore alle politiche giovanili, ai rapporti UE e università Antonella Sberna. “Un servizio importante, in cui crediamo molto. Per motivi organizzativi è prevista una variazione di orario, ma solo per questo mese di settembre. Da ottobre sarà ripristinato il consueto giorno di apertura, ovvero il lunedì, dalle ore 10 alle ore 12”.

Lo Sportello Eurodesk è il servizio promosso dal Comune di Viterbo presso l’Università degli studi della Tuscia, all’interno del rettorato (Santa Maria in Gradi), inaugurato lo scorso giugno.

Per ulteriori informazioni consultare la home page del sito istituzionale www.comune.viterbo.it , sezione Utilità > info Sportello Eurodesk (https://www.comune.viterbo.it/home/info-sportello-eurodesk/ ).