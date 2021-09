Calcio. La Flaminia Civita Castellana è stata inserita nel girone E

NewTuscia – La Lnd ha ufficializzato la composizione del gironi della stagione 2021/ 2022. La Flaminia Civita Castellana è stata inserita nel girone E come nella passata stagione che comprende squadre Toscane, Laziali e Umbre. “ Quello che mi aspettavo – dice il presidente Francesco Bravini- è un girone equilibrato con squadra blasonate, ma questo non deve impensierirci più di tanto. Sarà come sempre il campo a stabilire i valori”.

GIRONE E: Arezzo, Cascina, Follonica Gavorrano, Lornano Badesse, Pianese, Poggibonsi, Pro Livorno, San Donato Tavarnelle, Sangiovannese, Scandicci, Foligno, Cannara, Sporting Trestina, Tiferno Lerchi, Flaminia Civitacastellana, Montespaccato, Rieti, Unipomezia;

Coppa Italia: domenica esordio in casa ( Madami ore 15) per il turno preliminare contro il Real Monterotondo scalo.

Giovedì è in programma il triangolare del centenario del calcio locale allo stadio Madami con la partecipazione di Trastevere e Montespaccato, entrambe formazioni di serie D, che giocheranno la partita inaugurale alle 17. La perdente affronterà la Flaminia. L’incasso sarà devoluto in beneficenza.

Il giorno dopo (venerdì) la presentazione della squadra che parteciperà alla quattordicesima stagione di fila alla serie D, alla città, alle autorità e ai tifosi. A ospitare l’appuntamento sarà lo splendido chiostro della curia vescovile in piazza Matteotti a partire dalle 18.30.