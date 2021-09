Biblioteca Consorziale Viterbo: “Dal sindaco Arena e dall’ing. Leonardo Michelini un altro importante contributo”

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

Credevo, e tutta la Biblioteca con me, che la campagna di donazioni fosse ormai conclusa per quest’anno. Lo strabiliante successo dei 43.000 euro destinati all’implementazione del nostro catalogo librario era già qualcosa che ci riempiva di gioia e di orgoglio, un obiettivo raggiunto grazie a tutti i donatori, amici vecchi e nuovi della biblioteca, ma, alla luce dei fatti questa risposta massiccia dei nostri concittadini non era che una prima ondata. Ci sbagliavamo insomma credendo che le sorprese fossero finite.

Invece per una bellissima congiunzione, sia l’ex sindaco di Viterbo, ing. Leonardo Michelini, sia l’attuale primo cittadino, dott. Giovanni Arena, hanno deciso di farci sentire il loro appoggio per continuare ad acquistare libri e portare avanti la nostra missione di cultura e civiltà. Un segno del profondo amore che i due nutrono per la nostra città e per la nostra comunità: un gesto simile, gratuito e non dovuto, ci riempie di orgoglio, perché è segno di un indirizzo comune, di una voglia di partecipazione e di aiuto.

Allo stesso modo anche altri due amici della Biblioteca hanno deciso di sostenerci, e non posso esimermi dal ringraziarli pubblicamente per la bellezza del loro gesto. Il dott. Alvaro Ricci, consigliere comunale e l’amico Rolando Ciucciarelli che ci hanno aiutati, dimostrando la propria generosità e quella delle loro famiglie.

A tutti voi donatori, di oggi e di ieri, va il più commosso ringraziamento da parte mia e di tutto lo staff della Biblioteca Consorziale di Viterbo, e sono certo, anche il plauso dei nostri concittadini.

Paolo Pelliccia

Commissario Straordinario

Biblioteca Consorziale di Viterbo