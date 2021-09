Silvia Blasi (M5s): “300 mila euro per il Mignone e 500 mila per il Marta”

NewTuscia- TARQUINIA – 300.000 euro è quanto stanziato dalla Regione Lazio per l’ Intervento di Manutenzione Straordinaria dell’ alveo del fiume Mignone nella parte a monte dell’ attraversamento con la SS 1 Aurelia (con Decreto n. R00376 del 22.07.2021) e 500.000 euro per i Lavori di Manutenzione Straordinaria del fiume Marta, dalla SS1 Aurelia alla foce (con Decreto del Commissario Delegato n. R00384 del 11.08.2021) – Sono estremamente soddisfatta – ha dichiarato la Blasi – la necessità di intervenire urgentemente era necessaria per tutelare l’incolumità delle persone, delle aree agricole e della viabilità. Un obiettivo fortemente voluto dalla sottoscritta, dall’ Università Agraria di Tarquinia e dagli agricoltori, che hanno partecipato attivamente e con impegno.