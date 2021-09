NewTuscia – SUTRI – Riceviamo e pubblichiamo:

Si è aperto il Beethoven Festival di Sutri. Un’edizione che segna il ventennale della prestigiosa kermesse musicale. Sono trascorsi vent’anni da quando l’associazione Amici della Musica organizzò nel 2001 il primo concerto in collaborazione con il Comune di Sutri. Un’intesa duratura e forte, che non è mai venuta meno anche nei momenti più difficili come quelli che stiamo vivendo a causa di una pandemia che perdura da 2 anni. Quest’anno, oltre alle prescrizioni previste per il contrasto al Coronavirus, l’intera organizzazione ha dovuto affrontare il problema della concessione della Chiesa di San Francesco che accoglie la manifestazione fin dagli esordi; difficoltà legate alla burocrazia che ha richiesto un intervento diretto del sindaco Vittorio Sgarbi presso il Ministro dell’interno affinché si potesse svolgere regolarmente il festival.