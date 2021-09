Scuola: Ci, deroga mascherine vaccinati lascia perplessi

NewTuscia – ROMA – “La deroga all’obbligo dell’utilizzo della mascherina nelle classi di studenti vaccinati lascia perplessi”. Lo afferma la deputata di Coraggio Italia Maria Teresa BALDINI. “Bisogna sempre ricordarsi infatti – aggiunge – che anche chi è vaccinato può essere infettato e a sua volta può infettare gli altri. In questo momento occorre prudenza e l’uso della mascherina e’ una protezione soprattutto per gli altri”. Queste le parole della deputata, a pochi giorni dalla riapertura delle scuole, nuovamente afflitti dai problemi legati alla pandemia ancora in corso. Anche quest’anno si rischia di non sapere come andranno le cose durante il corso dell’anno.