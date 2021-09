Sconfitta casalinga per la Viterbese battuta 3-0 dall’Imolese nella prima stagionale al Rocchi

NewTuscia – VITERBO

VITERBESE (4-3-3): Daga; Fracassini, D’Ambrosio, Junior, Ricchi (9′ st Urso); Calcagni, Foglia (20′ st Simonelli), Alberico (33′ st Errico); Volpicelli, Capanni, Murilo.

A disposizione: Bisogno, Martinelli, Adopo, D’Uffizi, Pavlev, Zanon, Marenco, Tassi.

Allenatore: Dal Canto.

IMOLESE (4-3-3): Rossi; Cerretti, Angeli (35′ st Boccardi), Rinaldi, Lia; Lombardi A., Torrasi (1′ st D’Alena), Benedetti; Padovan (18′ st Lombardi L.), De Sarlo (18′ st Belloni), Matarese (18′ st Turchetta).

A disposizione: Santopadre, Hysi, Masella, La Verdera.

Allenatore: Fontana.

Arbitro: Signor Luca De Angeli della sezione di Milano; assistenti Sigg. Ayoub El Filali di Alessandria e Alessio Miccoli di Lanciano; Quarto Uomo Sig. Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1.

Marcatori: 6′ st Lia, 19′ st Benedetti, 46′ st Boccardi (r)

Note: Spettatori paganti 519; angoli: 8-2 per la Viterbese; ammoniti: Torrasi, Rossi, Angeli, Boccardi, Cerretti; recuperi: 2′ pt; 5′ st.

Al 3′ ci prova Volpicelli su calcio di punizione ma la conclusione è centrale e Rossi blocca. Due minuti più tardi Foglia serve una palla morbida a Murilo che non riesce a dare forza al suo colpo di testa. Al 18′ azione personale di Padovan che taglia il campo e incrocia il sinistro dal limite, tiro pericoloso fuori di un soffio. Al 21′ lancio di Calcagni per Capanni, che entra in area e calcia forte sul primo palo, Rossi é attento e respinge di piede. Al 35′ Lia sbaglia il controllo servendo di fatto Volpicelli, l’attaccante gialloblù controlla e prova il sinistro dal limite ma la palla finisce alta. Al 40′ grande occasione per l’Imolese. Matarese premia la sovrapposizione sull’out mancino di Lia, palla sul primo palo su cui si avventa Benedetti che conclude verso la porta, Daga compie un grande intervento e manda in corner. Al 42′ è Rossi invece a superarsi sul sinistro ravvicinato di Calcagni, il numero uno rossoblù toglie la palla dall’incrocio dei pali deviando in angolo. La prima frazione termina sullo 0-0.

Nella ripresa al 6′ gli ospiti passano in vantaggio. Lia vince un rimpallo dentro l’area e col piatto destro batte Daga sul secondo palo. Al 58′ clamorosa traversa di Fracassini che sugli sviluppi di un calcio d’angolo calcia di prima dai venti metri ma colpisce il legno. Al 64′ l’Imolese raddoppia con Benedetti che, servito da Turchetta, calcia al volo dall’interno dell’area e batte Daga. Al 70′ la Viterbese ha la chance per accorciare ma Rossi è miracoloso opponendosi alla conclusione ravvicinata di Calcagni. Al 90′ Lia, lanciato in contropiede, entra in area e viene atterrato da Daga, dal dischetto Boccardi firma lo 0-3.