Passione Civile Vetralla – ringraziamenti

NewTuscia – VETRALLA – Prima che si avvii la campagna elettorale per le amministrative del nostro comune, Passione Civile 4.0 desidera ringraziare le donne e gli uomi che hanno deciso di candidarsi con noi per le prossime elezioni del 4 ottobre.

Sono stati giorni difficili, di trattative estenuanti, ma la strada intrapresa ci è sembrata la più corretta, coerente e fedele a quei principi che ci hanno sempre contraddistinto. Abbiamo escluso a priori proposte cosiddette di scopo elettorale, cosi’ come abbiamo deciso di non inttaprendere trattative che, a nostro giudizio, non rispecchiano quei principi di correttezza e lealtà, valori imprescindibili per una prosecuzione fruttuosa ed efficiente, o che evidenziano ambizioni ed eccessivi personalismi, incompatibili con una buona e sana politica del territorio. Abbiamo anche declinato proposte da parte di chi, a nostro parere, insegue ambizioni personali piuttosto che orgoglio e senso di appartenenza al proprio territorio, posizioni legittime ovviamente, ma che noi non condividiamo.

Abbiamo assistito ad un ‘fuggi fuggi’ generale con fantasiose promesse da parte di altre liste, persone che hanno deciso di posizionarsi altrove dando priorità ai personalismi piuttosto che alla fedeltà al movimento.

La nostra è una Lista civica da sempre politicamente trasversale, libera da direttive ed imposizioni di partito, nata esclusivamente per il bene di Vetralla e dei Vetrallesi.

Passione Civile 4.0 desidera continuare il progetto portato avanti in questi 5 anni di amministrazione ed è certa che il vostro apporto sarà uno stimolo aggiuntivo ed un supporto fondamentale per impegnarci sempre al meglio ancora più motivati, per il bene della nostra gente e del nostro territorio.

Buona campagna elettorale a tutti

Passione civile 4.0 Sandro Costantini sindaco