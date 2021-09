Lista Civica per Fabrica, nuova presentazione a Parco Falisco

NewTuscia – FABRICA DI ROMA – Grande successo per la prima uscita pubblica di Enrico Scarnati.

Sabato 4 settembre, ad un mese dalle elezioni amministrative, il candidato sindaco di Fabrica di Roma ha organizzato un incontro per presentare i candidati della sua Lista Civica per Fabrica.

In molti sono intervenuti per conoscere i componenti della squadra, confrontarsi su idee, proposte e programmi e scambiare due chiacchere sulle prospettive future in cantiere per il paese.

Come ha sottolineato in apertura lo stesso Scarnati: ” Abbiamo scelto una formula diversa dai soliti appuntamenti elettorali perchè, in questi ultimi giorni, continuano a spuntare “dal nulla” persone mai incontrate prima in paese che vorrebbero proporre la ricetta ideale per migliorare Fabrica.

Tra queste, la più geniale è stata la proposta di demolire il Teatro Tenda per ricostruirlo da un’altra parte.

Un esempio emblematico della politica portata avanti dai nostri avversari: quella del distruggere.

Lista Civica per Fabrica si caratterizza per un metodo diverso: fare politica in mezzo alla gente, parlare con i cittadini che, in prima persona, vivono il paese tutti i giorni, conoscendone potenzialità e criticità.

Per questo abbiamo deciso di incontrare quante più persone possibili per diffondere il programma e ascoltare proposte e suggerimenti.

Il prossimo appuntamento è sabato 11 settembre alle 18 a Parco Falisco.

Lista Civica per Fabrica