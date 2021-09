Istituto “Paolo Savi” aperte le iscrizioni ai corsi serali

All’Istituto “Paolo Savi” sono aperte le iscrizioni al corso di istruzione per adulti (corso serale).

NewTuscia – VITERBO – Si tratta di un percorso scolastico scelto da molti perché consente di conciliare vita lavorativa e personale con lo studio e permette di conseguire il diploma di Istituto Tecnico Economico Statale-Sistemi Informativi Aziendali, un indirizzo il cui piano di studi sviluppa competenze facilmente spendibili nel mondo del lavoro, dando ampio spazio a discipline come informatica, economia e diritto. Oggi si parla molto di lifelong learning o apprendimento permanente proprio in considerazione del fatto che, i repentini e continui cambiamenti sociali ed economici, richiedono di adeguare e ampliare le conoscenze possedute per essere sempre competitivi nel mercato del lavoro.

I corsi serali rappresentano in questo senso una importante opportunità per adulti dai 18 anni e senza limiti di età che vogliano completare o riqualificare il proprio curriculum di studi.

Le iscrizioni sono aperte fino al 15 ottobre 2021 e la frequenza è gratuita (solo tasse scolastiche).

Le lezioni si tengono in orario pomeridiano dal lunedì al venerdì e i percorsi sono personalizzati con riconoscimento di crediti formativi pregressi.

Istituto Tecnico Economico “P. Savi” Viterbo