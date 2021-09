Inaugurato a Bassano il Minù Vocal Studio, un nuovo centro di formazione per canto e musica

NewTuscia – BASSANO IN TEVERINA – Il sindaco Romoli: “Siamo orgogliosi di ospitare questo progetto, tutte le attività che portano arte e cultura sono le benvenute nel nostro comune”

È stato inaugurato nella giornata di ieri, sabato 4 settembre, il Minù Vocal Studio, la nuova sede di Artist Academy a Bassano in Teverina. Si tratta di un centro di formazione artistica e professionale situato in via Cesare Battisti 26, proprio di fronte la piazza centrale di Bassano in Teverina. Il Minù Vocal Studio offre corsi interessanti e innovativi sia per chi vuole muovere i primi passi nel mondo del canto e della musica, sia per chi cerca di perfezionarsi in questi settori.

A dirigere il nuovo centro di Bassano in Teverina è Laura Lao, cantante, attrice e cabarettista di origine torinese ma da anni in pianta stabile nel comune bassanese che vanta all’attivo molte esperienze in teatro e in televisione, tra le quali “La sai l’ultima?” e “Arrivano i nostri” su Canale 5.

Al Minù Vocal Studio, Laura Leo terrà corsi di canto moderno, con lavoro sul diaframma in postura decompensata con l’ausilio della panca Pancafit (metodo Raggi), e quelli di coaching di preparazione per audizioni e provini. Ma non solo canto. Nel nuovo centro di formazione artistica sarà possibile seguire anche corsi di chitarra per principianti (tenuti da Valentina Paolocci), chitarra elettrica per avanzati e professionisti (David Pieralisi), tastiera elettrica e fisarmonica (Gianfranco Pirroni).

Hanno partecipato all’inaugurazione del Minù Vocal Studio la direttrice Laura Leo, il vicesindaco di Bassano in Teverina Romolo Villa e il presidente di Artist Academy Michael Zurino.

“Bassano in Teverina è orgoglioso e felice di ospitare il Minù Vocal Studio – ha commentato il sindaco di Bassano in Teverina Alessandro Romoli -. Lo sviluppo di un paese e di una comunità si misura anche e soprattutto attraverso la sua crescita culturale. Voglio ringraziare Laura Leo per questo nuovo progetto e per le tante attività che da anni porta avanti con passione nel nostro paese. E un ringraziamento va anche al presidente dell’Artist Academy Michael Zurino, che ha permesso di aprire una nuova sede sul nostro territorio. Tutte le iniziative che portano arte e cultura sono benvenute a Bassano in Teverina”.

Per informazioni sui corsi e iscrizioni, già aperte, è possibile chiamare il numero 3482642377 oppure mandare una mail all’indirizzo lallaleo62@gmail.com.