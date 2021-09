Elezioni comunali. Umberto Fusco candidato sindaco a Vitorchiano

”Noi tra la gente”, la lista formata dal centrodestra unito ha illustrato il programma elettorale che vede il senatore della Lega Umberto

Fusco candidato a sindaco di Vitorchiano in quattro parole chiave: sicurezza, turismo, infrastrutture e politiche giovanili.

Ad un mese di distanza dalle elezioni che si terranno tra il 3 e il 4 ottobre, i più alti esponenti provinciali, Stefano Evangelista, Francesco Ciarlanti, Massimo Giampieri e Alessia Mancini rappresentanti rispettivamente Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Fondazione, hanno illustrato gli obbiettivi della lista.

Un centrodestra unito, con una parte di civici, che sfiderà il sindaco uscente Ruggero Grassotti, sostenuto da una lista civica; in caso di vittoria sarà presente 24 ore su 24 per i cittadini perché possano vivere in sicurezza fuori, quanto nelle proprie abitazioni, la sera, in questa bella città che è Vitorchiano e che merita di essere valorizzata. Il completamento della trasversale, il rifacimento del campo sportivo per i ragazzi, e la promozione presso il ministro Garvaglia di una grande iniziativa per il turismo nella Tuscia, saranno i punti cardine del programma.

Alla presentazione hanno assistito il gruppo consiliare della Lega al Comune di Viterbo, il sindaco di Tuscania Fabio Bartolacci, il sindaco di Bassano in Teverina Aldessandro Romoli, l’ex sindaco di Vitorchiano Gemini Ciancolini e il candidato a sindaco per il centrodestra a Vetralla Sandro Aquilani.

Di seguito i nomi dei candidati.