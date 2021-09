Dall’1 al 3 ottobre a Marsala “Glocal Sud”, il Festival del Giornalismo Digitale

NewTuscia – MARSALA – Riceviamo e pubblichiamo:

Per la prima volta a Marsala, ANSO (Associazione Nazionale Stampa Online), Tp24, una delle principali testate online siciliane e Google News Initiative organizzano Glocal Sud, la versione “meridionale” di Glocal, il più importante Festival del Giornalismo online che si tiene ogni anno a Varese, organizzato da VareseNews.

Glocal Sud, che si terrà dall’1 al 3 ottobre prossimi a Palazzo Fici, sede dell’Enoteca Comunale di Marsala anticipa il Festival Glocal di Varese previsto dall’11 al 14 novembre.

Nel corso delle tre giornate siciliane si terranno seminari, dibattiti, incontri con i principali esperti del settore della comunicazione, ma anche del mondo economico, giuridico e non solo, e vedranno anche la partecipazione degli studenti delle scuole marsalesi.

«Ricominciamo, e ricominciamo dal Sud Italia. Con Glocal Sud comincia un viaggio che ci porterà sino a Varese – le parole di Marco Giovannelli, presidente ANSO – per rilanciare il valore del giornalismo che racconta il territorio, soprattutto in questi tempi di pandemia in cui tutti abbiamo capito quanto sia importante il valore della sana informazione».

«È un onore essere scelti come sede per ospitare questa tre giorni di incontri con Anso, Google e con altri prestigiosi partner – il commento di Giacomo Di Girolamo, direttore di Tp24 – che confermano ancora di più la centralità di Tp24 e del gruppo editoriale di Rmc 101 nel panorama dell’informazione regionale».

Si comincia il 1° ottobre, a Palazzo Fici. Gli incontri di Glocal Sud avverranno seguendo tutti i protocolli di sicurezza anti Covid e a Marsala, oltre ai tanti giornalisti ospiti che verranno da tutta Italia, si aggiungeranno le centinaia che seguiranno i seminari in diretta streaming.

Il programma – Nel programma, un laboratorio di cittadinanza e giornalismo per i ragazzi delle scuole superiori marsalesi, che incontreranno anche giornalisti e magistrati; tre importanti momenti per capire il ruolo dell’informazione nella grande pandemia che stiamo attraversando; il ruolo delle grandi piattaforme e il loro rapporto con le testate storiche, e la presentazione del progetto “Piccoli borghi”. I seminari saranno incentrati, invece, sul fotogiornalismo, sugli strumenti Google per i giornalisti, su come si realizza un’inchiesta con lo smartphone.

Spazio anche al mondo delle imprese, con un seminario dedicato alle imprese vinicole e al modo corretto in cui utilizzare i social, ed una tavola rotonda sull’economia siciliana alla prova della ripartenza.

Previsto un educational tour a Marsala per i giornalisti ospiti.