CENTOCELLE STREET FOOD, Inizia il conto alla rovescia, Venerdì si parte

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo:

Centocelle capitale del gusto e del divertimento da strada. E’ iniziato il conto alla rovescia per l’evento più atteso della capitale. Più di venti Street Chef tutti in una volta sola sotto il cielo di Roma. Tantissime cucine da strada per soddisfare tutti i palati, anche quelli più esigenti. Finalmente la meglio cucina on the road pronta a sfornare piatti gourmet in modalità espressa e trasformare materie prime di ottima qualità in piatti da capogiro. Dopo l’estate si riparte con lo street food della Capitale. Da venerdì 10 a domenica 12 settembre, per la prima volta TTSfood arriva nel famoso quartiere di Centocelle per un fine settimana all’insegna del sano divertimento e della buona cucina. La coloratissima e gustosissima carovana più famosa d’Italia, dunque, torna nella Capitale. Ghiottonerie espresse da ogni parte d’Italia e delizie internazionali per tutti i gusti. Delizie dolci e salate a pranzo e cena. L’appuntamento da non perdere è stato fissato a Viale Agosta dal 10 al 12 settembre, sarà un viaggio gastronomico che coccolerà anche i palati più esigenti, pieno di sorprese e vere e proprie esplosioni di gusto. Gli street-chef proporranno: Hamburger goumet; Scottona sfilacciata; Arrosticini di pecora, patata twister con vari condimenti; Carciofi alla giudia, broccoletti e salsiccia; Cuoppi di pesce fritto, panini con tonno e pesce spada. Dalla Puglia, bombette di Cisternino, puccia con polpo arrosto e focaccia barese appena sfornata. Dal Lazio il mitico tonnarello cacio e pepe mantecato nella forma di pecorino romano; Una montagna di supplì classici, alla gricia, alla matriciana e tanti altri gusti; Non potrà mancare sua maestà la porchetta, ma in versione gourmet. Dalle Marche olive e cremini ascolani. Dalla Sicilia, cannoli, arancine, pane e panelle, sfincione, pane ca meusa, crema di pistacchio e cassatine; Il vero smoke BBQ con con il suo grande affumicatore vi delizierà con ottimo pulled pork, costine e pastrami appena affumicato. Strizzando l’occhio alle cucine estere troverete dalla Spagna la vera Paella Valenciana cotta nelle tradizionali padellone e sangria artigianale. Dagli USA i mitici hamburger e una montagna di fritti e patate chips fresche e fritte al momento con tantissime salse da abbinare. Un’ esclusiva TTSFood, dal più antico birrificio artigianale bavarese la birra firmata Landshuter Brauhaus una birra Cruda e non filtrata, una vera eccellenza. La novità di quest’anno è Bollicine, uno stand che proporrà ottimi aperitivi a base di prosecco, e gustosi cocktail. Per gli amanti del dolce, bombe e ciambelle calde, tiramisù, crepes, paste sfornate e farcite al momento, maritozzi con la panna, cannoli e granite siciliane. Pasta di mandorla messinese e tante altre dolci sorprese.

Non solo street food, durante questi 3 giorni, la compagnia del CIRCUS VILLAGE, con i suoi artisti di strada e circensi vi stupiranno con tanti spettacoli e performance.

Da venerdì 10 Agosto a domenica 12 agosto, dalle 12:00 alle 24:00

INGRESSO LIBERO!

Ricordiamo a tutti i partecipanti che troverete gel igienizzante per mani, personale qualificato, segnaletica e indicazioni sulle normative. Tutti i tavoli e gli spazi verranno igienizzati costantemente. Dovrà essere rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro, a meno che non siate dello stesso nucleo famigliare.