Carabinieri di Fabrica di Roma : pensionato innesca incendio; denunciato

Il 5 giugno 2020 in Fabrica di Roma, i Carabinieri della locale stazione, a seguito di articolata attivita’ di polizia giudiziaria, hanno denunciato alla Procura della Repubblica ppresso il Tribunale di Viterbo per avere innescato un incendio, un pensionato della zona che ha appiccato un incendio di sterpaglie che si è poi propagato anche sul terreno adiacente, danneggiando parzialmente alcune piante di ulivo e querce, per un danno non quantificabile, non coperto da assicurazione.

il fatto risale allo scorso 21 luglio c.a. in Fabrica di Roma, sulla sp 26 Vignalellese, in prossimità di via Raffaele Poleggi, ma i carabinieri stanno indagando su altri episodi analoghi, al fine di verificare se anche questi possano essere riconducibili allo stesso soggetto

