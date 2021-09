Un Bari sornione rifila un secco poker al volenteroso Monterosi

Maurizio Fiorani

NewTuscia – BARI – Un volenteroso Monterosi non riesce ad uscire indenne dalla difficile trasferta di Bari. I biancorossi della Tuscia di Mr.David D’Antoni riescono a tenere testa alla corazzata Bari per 42° minuti, giocando un buon primo tempo, poi una rete dell’esperto difensore Di Cesare ha sbloccato la partita a favore dei pugliesi. Nella ripresa al 9° Cheddira ha portato sul 2-0 il risultato a favore dei padroni di casa, che subito dopo al 12° della ripresa, con un calcio di rigore realizzato da Antenucci, si sono portati sul 3-0 per poi ad otto minuti dalla fine ha chiuso la partita ancora su calcio di rigore con Simeri. Domenica al Rocchi arriva il Campobasso e per il Monterosi potrebbe essere il momento della riscossa.

Passiamo alle formazioni delle due squadre:

BARI: Frattali, Belli, Terranova, Di Cesare, Mazzotta, Maita, Bianco, D’Errico, Botta, Antenucci, Cheddira,

A disposizione di Mr.Michele Mignani: Polverino, Plitko,Gigliotti, Celiento, Pucino , Ricci, Lollo, Di Gennaro, Scavone, Mallano, Simeri,

Marras, Paponi

MONTEROSI TUSCIA: Marciano’,Piroli, Mbende, Rocchi, Adamo, Buono, Parlati, Franchini, Tonetto, Caon, Costantino

A disposizione di Mr. David D’Antoni: Borghetto, Borri, Tartaglia, Verde, Buglio, Cancellieri, Di Paoloantonio, Polito, Sdaigui, Ferri Marini,

Luciani, Nasini

Arbitro: Signor Simone Galipò di Firenze

Assistenti: Signori Lorenzo Poma di Trapani e Giuseppe Trischitta di Messina

Quarto Uomo: Il signor Mario Cascone di Nocera Inferiore

CRONACA DELLA PARTITA

Il Monterosi nel primo tempo è apparso ben messo in campo e non ha concesso grosse occasioni ai padroni di casa del Bari, che hanno attaccato, ma non hanno trovato varchi nella attenta difesa ospite. Al 30° del primo tempo grossa occasione per il Monterosi con il neo acquisto: l’attaccante Costantino che però ha fallito una grossa occasione per portare in vantaggio il Monterosi. Al 42° il Bari passa in vantaggio con l’esperto difensore centrale Di Cesare che, sganciatosi, in attacco realizza la rete del vantaggio del Bari. La partita cambia e il Bari prende coraggio. Al 9° della ripresa con Cheddira si porta sul 2-0. Con il Monterosi sbilanciato in avanti alla ricerca del pareggio il Bari ne approfitta e al 12°, su calcio di rigore realizzato dal solito Antenucci, si porta sul 3-0 per chiudere i conti sempre su calcio di rigore con Simeri, subentrato nella ripresa. Domenica al Rocchi arriverà il Campobasso anch’esso matricola in questo campionato, si spera che arrivi il pronto riscatto dei ragazzi di Mr.D’Antoni.

RISULTATI DELLA 2° GIORNATA

MESSINA-PALERMO 1-1

CAMPOBASSO-TARANTO 0-1

CATANIA-FIDELIS ANDRIA 2-0

JUVE STABIA-AVELLINO 0-0

LATINA-PAGANESE 2-0

BARI-MONTEROSI 4-0

FOGGIA-POTENZA 4-1

VIRTUS FRANCAVILLA-VIBONESE 1-0

TURRIS-MONOPOLI 1-2

PICERNO-CATANZARO 0-0

CLASSIFICA

MONOPOLI 6

BARI 4

FOGGIA 4

CATANZARO 4

PALERMO 4

TARANTO 4

LATINA 3

VIRTUS FRANCAVILLA 3

AVELLINO 2

JUVE STABIA 2

MESSINA 2

PICERNO 2

CATANIA 1 (-2)

FIDELIS ANDRIA 1

CAMPOBASSO 1

TURRIS 1

VIBONESE 1

PAGANESE 1

POTENZA 1

MONTEROSI 1

PROSSIMO TURNO

MONTEROSI-CAMPOBASSO

TARANTO-PALERMO

FOGGIA-TURRIS

PAGANESE-CATANIA

CATANZARO-POTENZA

VIBONESE-JUVE STABIA

AVELLINO-LATINA

PICERNO-BARI

FIDELIS ANDRIA-VIRTUS FRANCAVILLA

MONOPOLI-MESSINA