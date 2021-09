L’Imolese cala il Tris e per la Viterbese è notte fonda

Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO – Una Viterbese distratta in difesa perde malamente in casa 3-0 con l’Imolese. Una sconfitta pesante nel risultato, che è stato troppo severo nei confronti dei gialloblù che, nonostante tutto, hanno avuto le loro occasioni da rete, ma non le hanno concretizzate a differenza dell’Imolese che è apparsa più pratica e meglio messa in campo.

Passiamo alle formazioni delle due squadre:

VITERBESE: Daga, Fracassini, Volpicelli, Capanni, Murilo, D’Ambrosio, Calcagni, Ricchi, Foglia, Valr Der Velden, Alberico

A disposizione di Mr. Alessandro Dal Canto: Bisogno, Martinelli, Urso, Adopo, Simonelli,Errico, D’Uffizi, pavlev, Marenco, Tassi.

IMOLESE: Rossi, Lia, Rinaldi, Angeli, Benedetti, De Sarlo, Padovan, Cerretti, Torrasi, Lombardi, Matarese

A disposizione di Mr.Gaetano Fontana Santopadre, Hysi, Turchetta, La Verdera, Bocacrdi, Lombardi, D’Alena, Belloni.

Arbitro: Signor Luca De Angeli della Sezione di Milano

Assistenti: Signori El Filali Ayoub della Sezione d’Alessandria e Miccoli Alessio della Sezione di Lanciano

Quarto Uomo: Signor Ubaldi Mattia della Sezione di Roma 1

Note: Terreno in buone condizioni, pomeriggio con temperatura mite, spettatori presenti circa 1500

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Al 2° lancio lungo del portiere Daga della Viterbese per Murilo, che viene anticipato di un soffio da un difensore dell’Imolese.

Al 4° punizione per la Viterbese dai 25m per un fallo sul gialloblù Alberico. Della battuta della punizione si incarica Volpicelli, ma la sua conclusione è centrale e viene parata dal portiere dell’Imolese.

Al 6° Viterbese pericolosa in attacco con Murilo che, appostato in area di rigore romagnola, devia di testa un cross dalla fascia sinistra, ma la sua conclusione viene parata dal portiere dell’Imolese.

All’ 11° Viterbese si rende pericolosa in attacco con una bella triangolazione tra Capanni e Volpicelli, con cross di quest’ultimo la palla viene respinta dai difensori dell’Imolese che fanno muro. Sulla respinta la palla giunge sui piedi di Calcagni, ma la sua conclusione si perde a lato.

Al 13° Viterbese Vicino al vantaggio con Capanni che, servito in area di rigore ospite, devia di testa, ma il pallone esce di poco fuori dal palo sinistro della porta romagnola.

Al 16° Imolese insidiosa in attacco con un tiro di Padovan che dai 20m lascia partire un gran tiro che si perde di poco fuori.

Al 19° calcio d’angolo per la Viterbese senza esito.

Al 21° Viterbese ancora insidiosa in attacco. Calcagni con un bel passaggio filtrante serve Capanni sulla fascia destra, entra in area di rigore e tira forte, ma sul portiere dell’Imolese che blocca.

Al 23° Viene ammonito Torrasi dell’Imolese per gioco falloso.

Al 25° Imolese pericolosa in attacco con il solito Padovan che servito dal vertice dell’area di rigore gialloblù lascia partire un diagonale che si perde di poco a lato.

Al 29° calcio d’angolo per la Viterbese. Pallone scodellato in area di rigore. Il pallone si impenna altissimo, ma l’arbitro aveva interrotto il gioco per una carica sul portiere.

Al 35° occasione sprecata dalla Viterbese con Volpicelli che conquista un pallone vagante al limite dell’area di rigore ospite, ma è troppo frettoloso e tira subito mandando il pallone alto sopra la traversa.

Al 38° Imolese pericolosa in attacco con una incursione del solito Padovan. La sua conclusione ravvicinata viene deviata dal portiere Daga della Viterbese in angolo. Il corner per gli ospiti è senza esito, il portiere della Viterbese fa suo il pallone.

Al 40° Viterbese vicina alla rete con una bella azione sulla fascia sinistra. Cross in area basso per Calcagni che batte a colpo sicuro, ma il portiere dell’Imolese Rossi devia in corner. Il successivo corner per i gialloblù non ha esito positivo: il colpo di testa di Volpicelli si perde alto sopra la traversa.

La prima frazione di gioco è terminata con il risultato di 0-0

CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Cambio nelle fila dell’Imolese: Esce Torrasi; al suo posto è entrato in campo D’Alena.

Parte forte l’Imolese che pressa i portatori di palla della Viterbese.

Al 3° Imolese in vantaggio con Lia abile ad impossessarsi di una palla vagante al vertice dell’area di rigore. Si è incuneato in area di rigore gialloblù e lascia partire un diagonale che non lascia scampo al portiere della Viterbese.

Al 5° la Viterbese si riversa in area di rigore ospite, ma la conclusione di Volpicelli viene respinta da un difensore ospite.

Al 6° cambio nella Viterbese esce Ricchi; al suo posto entra Urso.

Al 7° corner per la Viterbese conquistato da Murilo.

Perdite continue di tempo da parte dell’Imolese.

Su un calcio d’angolo battuto da Urso la difesa ospite libera la palla che giunge sui piedi di Fracassini, che dalla distanza lascia partire un gran tiro che colpice la traversa, il pallone giunge sui piedi di Murilo che conclude in porta, ma il suo tiro viene respinto dal portiere ospite Rossi.

Al 10° viene ammonito il portiere ospite Rossi per perdita di tempo.

Al 12° Triplo cambio nell’Imolese: escono De Sarlo, Padovan e Matarese; al loro posto entrano Turchetta, Lombardi e Belloni.

Al 14° calcio d’angolo per la Viterbese, ma la difesa libera ed allontana la minaccia.

Al 15° L’Imolese raddoppia con Benedetti che sugli sviluppi di un corner lascia partire un fendente sotto la traversa e Daga viene battuto.

Al 18° viene annullata una rete a Murilo, perché aveva stoppato di mano il pallone.

Al 20° viene ammonito Angeli dell’Imolese per gioco falloso.

Al 22° cambio nella Viterbese: esce Fogli; al suo posto entra Simonelli.

Al 23° Imolese vicina al 3-0, la conclusione esce fuori di poco.

Al 28° Viterbese vicina al 2-1. Il tiro di Calcagni viene respinto dal portiere dell’Imolese in calcio d’angolo.

Al 30° viene annullata per fuorigioco una rete alla Viterbese.

La squadra ospite perde tempo.

Al 33° Cambio nella Viterbese: esce Alberico; al suo posto entra Errico.

Al 34° cambio nelle fila ospiti: esce Angeli; al suo posto entra in campo Boccardi.

Al 36° viena ammonito Boccardi per una trattenuta.

La Viterbese prova un forcing, ma in maniera confusionaria.

Al 40° il portiere dell’Imolese anticipa Murilo in uscita.

Al 41° un tiro di Volpicelli della Viterbese viene deviato in corner da un difensore ospite.

Al 44° calcio di rigore concesso per un atterramento in area del portiere della Viterbese Daga che viene ammonito. Batte Boccardi, che spiazza il portiere della Viterbese ed è 3-0.

Al 46° viene ammonito Cerretti dell’Imolese per una trattenuta.

L’arbitro concede 5 minuti di recupero.

La partita finisce 3-0 per L’Imolese che sbanca il Rocchi.

RISULTATI DELLA 2° GIORNATA D’ANDATA

VITERBESE-IMOLESE 0-3

GUBBIO-FERMANA 1-0

LUCCHESE-CESENA 1-2

PISTOIESE-GROSSETO 1-1

TERAMO-SIENA 0-0

VIS PESARO-PONTEDERA 2-2

ANCONA MATELICA-OLBIA 2-1

CARRARESE-PESCARA 1-2

MODENA-REGGIANA SI GIOCA DOMANI ALLE ORE 21

CLASSIFICA

PESCARA 6

CESENA 4

GUBBIO 4

SIENA 4

REGGIANA 3 (UNA GARA IN MENO)

ANCONA-MATELICA 3

LUCCHESE 3

MONTECARCHI 3

OLBIA 3

VIRTUS ENTELLA 3

PONTEDERA 2

GROSSETO 2

FERMANA 1

VITERBESE 1

PISTOIESE 1

MODENA 1 (UNA GARA IN MENO)

CARRARESE 1

TERAMO 1

VIS PESARO 1

PROSSIMO TURNO

GROSSETO-ANCONA-MATELICA

FERMANA-MONTEVARCHI

CESENA-IMOLESE

MODENA-TERAMO

OLBIA-VITERBESE

PESCARA-VIS PESARO

PONTEDERA-PISTOIESE

REGGIANA-GUBBIO

SIENA-CARRARESE

VIRTUS ENTELLA-LUCCHESE