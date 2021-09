Vaccino: Baldini (Ci), parlamentari diano esempio obbligo

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

(ANSA) – ROMA, 04 SET – “I parlamentari non hanno obbligo ne’ di vaccinazioni ne’ di green pass. Assurdo non dare l’esempio al Paese ed e’ assurdo che un luogo come il Parlamento non sia protetto da diffusione virale”. Lo scrive in una nota la deputata di Coraggio Italia Maria Teresa Baldini.

“Il tema e’ iniziato con la mascherina, e’ continuato sull’obbligo del vaccino mai avvenuto e adesso con il green pass. Di fatto i parlamentari sono sottoposti solo al controllo della temperatura all’ingresso del palazzo e hanno l’obbligo dell’utilizzo della mascherina. Non si puo’ chiedere al Paese di rispondere