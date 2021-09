“L’Arte del Ballare ò de i Balletti”, concerto a Sezze

NewTuscia – SEZZE – Dopo i successi riscontrati tra il Giardino Medievale di Ninfa, Montelanico, Segni e Bassiano nello scorso mese di agosto, prosegue in questo fine settimana la Rassegna sulle musiche e le danze del Cinquecento, “L’ARTE DEL BALLARE Ò DE I BALLETTI” del M° Fabritio Caroso da Sermoneta (1526-1605) – Soavi melodie, canti, balli, sapori e arti del Rinascimento lungo i cammini dei pellegrini –, Rassegna di Melodie e Danze tratte dai trattati del M° Fabritio Caroso da Sermoneta (1526-1605), tournée di concerti/spettacolo programmati dalla Compagnia Rinascimentale “TRES LUSORES” in diverse Città e luoghi della regione.

Tappa in programma, questa sera, domenica 05 settembre, un Concerto a SEZZE, sul sagrato e all’interno Concattedrale di Santa Maria (XIII sec.) , con inizio alle ore 20:00.

Un Concerto/spettacolo in costumi storici di musiche e danze del Rinascimento italiano, in particolare della regione Lazio, per la presentazione de “L’Arte del Ballare ò de i Balletti”, musiche e danze riprese e ricostruite fedelmente dagli antichi trattati del maestro sermonetano “Il Ballarino” del 1581 e “Nobiltà di Dame” del 1600, un progetto per la valorizzazione del Patrimonio Culturale dei monti Lepini e della regione Lazio attraverso lo spettacolo dal vivo.

Un Progetto “L’ARTE DEL BALLARE Ò DE I BALLETTI” del M° Fabritio Caroso da Sermoneta (1526-1 605) – edizione 2021 – in corso tra diverse città e luoghi storici della regione, ARPINO, BASSIANO, CORI, MAENZA, MONTELANICO, PRIVERNO, SEZZE, SEGNI, TIVOLI, SERMONETA e il Giardino Medievale di NINFA, attraverso una serie di concerti/spettacolo, uno diverso dall’altro, che hanno come fine i diversi Balletti che il M° Fabritio Caroso riportò sui suoi preziosi Trattati.

Una Tournée di concerti dedicati al repertorio vocale e strumentale del ‘500, che offriranno una raffinata e ricercata scelta di programmi tematici, soprattutto del tardo Rinascimento, rimanendo fedeli ai suoni e alle interpretazioni originali, dando un’immagine viva e suggestiva del repertorio eseguito, in particolare quello ripreso dai Trattati del M° Caroso.

Gli spettacoli presentati sono il risultato dell’importante collaborazione che i ballerini della Compagnia “TRES LUSORES”, diretti dal Direttore Artistico Riccardo Guratti, hanno avuto con la Prof.ssa Claudia Celi, danzatrice e già docente di Storia della Danza presso l’Accademia Nazionale di Danza di Roma.

Le danze descritte nei due Trattati, dai titoli cortigianeschi (Alta Regina, Ardente Sole, Fulgente Stella, Gloria d’Amore, Chiara Stella, Bella Gioiosa, ecc.), che il Caroso realizzò nel suo continuo peregrinare tra le Corti e le Signorie d’Italia e d’Europa, sono vistosamente dedicate ciascuna a Regine e gentildonne di Francia, Spagna e Italia, determinate con l’intestazione “in lode” delle medesime, insieme ad un sonetto, un madrigale o una villanella esaltanti le loro virtù, sicchè vediamo il Caroso anche in veste di poeta.

Un concerto/spettacolo che avrà in questa occasione a SEZZE, come principale tema il Balletto “LEGGIADRIA D’AMORE”, balletto dedicato all’Illustrissima Signora Lucretia Crescente Frangipane, balletto ripreso dalla Compagnia dai Trattati redatti dal maestro sermonetano.

La Compagnia in questa occasione per la possibilità concessa rivolge i dovuti ringraziamenti al Comune di Sezze, nella figura del Commissario Straordinario dott. Raffaele Bonanno, e al Parroco, Padre Grecu Damiano, per la cortese concessione dello spazio interno alla Concattedrale.

Costituita da esperti musicisti e ballerini, giovani e meno giovani, di diverse città del territorio, la Compagnia, attraverso un’approfondita ricerca scientifica, ha raggiunto l’obiettivo della costruzione e realizzazione di un particolarissimo concerto/spettacolo effettuato con pregiati costumi del XVI secolo, in cui viene presentata in particolare la Rievocazione Storica delle melodie e delle danze elaborate dal M° Fabritio Caroso da Sermoneta (1526-1605), uno spettacolo sempre in continua evoluzione che ricrea un’atmosfera di emozioni e piaceri antichi.

Per la realizzazione di questa tournée la Compagnia si sta giovando della collaborazione di Maestri di musica riconosciuta esperienza appartenenti al Complesso Strumentale “FANFARRA ANTIQUA”. Questa occasione vedrà l’esecuzione dei diversi brani da parte di Mauro Salvatori (flauto, piva rinascimentale), Carlo Marchionne (flauto), Roberta Polverini (soprano), Antonella Ricciardi (clavicembalo), Anna Maria Gentile (viola da gamba) e Laura Fabriani (tammorra).

I diversi brani musicali selezionati per questa tournée saranno arricchiti da coreografie di vita di corte, tra balli e arti del Rinascimento.

L’iniziativa sta contemplando anche delle Visite guidate dei monumenti interessati dagli spettacoli, oltre ad una Mostra iconografica e una Conferenza sugli antichi trattati redatti dal M° Fabritio Caroso da Sermoneta (1526-1605) e sui Cammini di Fede del territorio lepino.

In questa occasione gli spettatori godranno della visita guidata della splendida Concattedrale di Santa Maria da parte della dott.ssa Ester Marchionne, laureata in Storia dell’Arte.

Al termine del concerto sarà offerto un banchetto di dolcetti preparati da antiche ricette dai Biscottifici “Alessi” e “Trifelli, entrambi di Cori.

Ogni concerto/spettacolo sarà organizzato nel rispetto della normativa anti covid-19.

Per l’ingresso, fino a completamento dei posti riservati, basterà esibire il GREEN PASS.