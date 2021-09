Inaugurazione Mostra sui Pellegrinaggi e Via Francigena

NewTuscia – VITERBO – Domenica 5 settembre, ore 18:30 nel Chiostro Longobardo della parrocchia Santa Maria Nuova Viterbo (via Santa Maria Nuova) si inaugurerà la mostra sui Pellegrinaggi a cura dell’Associazione Amici della Via Francigena Viterbo APS. Quattordici pannelli riguardanti Pellegrinaggi, Pellegrini, Mete e Simboli, in particolare verrà evidenziata “la Via Francigena – Via dei Pellegrini” che attraversa la Tuscia Viterbese e la nostra città.

La mostra sarà preceduta da una conferenza nel teatro parrocchiale in via zazzera che i illustra e spiega i diversi pannelli. L’ esposizione sarà aperta al pubblico fino a sabato 11 settembre e osserverà i seguenti orari: 10:00 – 12:30 e 15:30 – 18:00. L’ingresso è gratuito.