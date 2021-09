Fabio Magno candidato a sindaco ad Arlena di Castro

NewTuscia – ARLENA DI CASTRO – Ho dato la mia disponibilità a candidarmi a Sindaco di Arlena di Castro

Sin da bambino sono stato educato a conoscere il territorio che mi circonda e formato agli usi, costumi e tradizioni.

Qui, nella Tuscia, sono arrivato da studente. Giorno dopo giorno ho imparato a conoscere questi luoghi, a capirne la bellezza e, con la consapevolezza della mia età, ho scelto di impegnarmi attivamente per dare il mio contributo per la valorizzazione di questa terra.

Ho maturato negli anni esperienze anche politiche legate al mondo cattolico e di quella parte dell’ambiente moderato, che ho avuto il privilegio di rappresentare come Commissario cittadino dell’Udc di Viterbo.

Qui ad Arlena ho visto una ricchezza fatta di luoghi e tradizioni importanti e forti ma ancora poco nota, in una parte di questa nostra Tuscia che invece ne è il cuore per storia e capacità.

Questa mia candidatura nasce dalla consapevolezza delle opportunità che ci si pongono davanti dopo le enormi difficoltà che la pandemia ci ha portato.

Opportunità legate anche alla sfida che i prossimi anni ci mettono davanti: quello della sostenibilità ambientale.

Il progetto che ho iniziato a portare avanti per Arlena è quello di creare in esso un modello di vivibilità che passi attraverso la valorizzazione del patrimonio storico artistico culturale locale.

Una valorizzazione che sia diversa, innovativa, consapevole di come oggi sia cambiato tutto e non basti più svolgere azioni singole e troppo spesso slegate come si è abituati a vedere da 25 anni a questa parte. È uno spreco di risorse perché improduttivo.

Oggi valorizzare significa avere una visione, intraprendere una coralità di azioni innovative mirate ad una rivalutazione culturale, sociale ed economica.

E poi soprattutto verso la riscoperta di quei rapporti umani legati appunto a realtà piccole come Arlena di Castro.

Arlena come tanti piccoli centri può riservare quella vivibilità ormai tanto ricercata, insieme ai servizi tecnologici/digitali e al collegamento logistico con infrastrutture che concorrono a rivalutare le antiche tradizioni produttive legate alla terra per una rinascita delle attività turistiche esperienziali.

Fabio Magno

Candidato Sindaco “Per Arlena di Castro – Centrodestra”