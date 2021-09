Elezioni amministrative.“Insieme per cambiare”: la candidata sindaco Federica Friggi presenta la sua squadra

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Riceviamo e pubblichiamo.

Rinnovamento, amore per il territorio, rispetto per la città: si presenta con questi valori la lista civica “Insieme per cambiare”.

Un legame profondo con Acquapendente che emerge già dalla scelta del simbolo: l’antica Porta della Ripa, l’ingresso utilizzato dai pellegrini della Via Francigena per arrivare ad Acquapendente. Un simbolo che richiama le radici di questo territorio, con uno sguardo orientato al futuro ed alla necessità di cambiare il paese. Un cambiamento che parte dai cittadini, come ricorda il nome della lista civica “Insieme per cambiare”.

“Il nostro programma elettorale, in vista delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre, è nato dall’ascolto delle esigenze e delle richieste dei cittadini. – spiega la candidata sindaco Federica Friggi – Una collaborazione che affonda le radici nei mesi passati, quando la necessità di fare qualcosa per cambiare le sorti di Acquapendente iniziava ad essere sempre più impellente”.

Nel programma elettorale spiccano punti significativi che prevedono un crescente coinvolgimento della popolazione, per avviare un processo di collaborazione e sinergia funzionale al paese, una maggiore trasparenza e comunicazione, da parte delle istituzioni locali, un’attenzione costante ai giovani, sia per creare le condizioni perfette per vivere pienamente Acquapendente sia per avviare attività di formazione e occupazione.

Grande importanza verrà dedicata al territorio: a partire dalla manutenzione, ordinaria e straordinaria, fino alla promozione e valorizzazione delle bellezze storico-naturali che contraddistinguono Acquapendente e le frazioni di Torre Alfina e Trevinano.

L’ampliamento, e laddove necessario, la costruzione di reti sociali per ribaltare le sorti dell’economia locale è un punto del programma elettorale che sta particolarmente a cuore a tutti i componenti della squadra di Federica Friggi. Sulla lista delle priorità, inoltre, la salute pubblica e l’ospedale, i progetti dedicati ai più piccoli ed agli anziani, le attività culturali, le iniziative sportive e di promozione degli eventi legati allo sport, i progetti assistenziali, a sostegno dei cittadini più fragili e con disabilità.

Un programma ricco e composito, in grado di toccare ogni aspetto della vita quotidiana, elaborato da una squadra altrettanto eterogenea. Nella lista civica “Insieme per cambiare” trovano spazio professionalità diverse e candidati di generazioni diverse. Una diversità che arricchisce il gruppo e permette di avere a disposizione punti di vista e prospettive diverse.

“Dare fiducia alla nostra squadra – conclude la candidata sindaco – significa fare la scelta giusta per cambiare insieme le sorti della nostra bellissima cittadina. Riteniamo, infatti, che possano convergere sui punti del programma tutti coloro che amano Acquapendente e che credono sia possibile recuperare quanto perso”.

Lista Civica Insieme per cambiare