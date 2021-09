Davide Federici candidato al Comune di Roma nella lista civica Gualtieri Sindaco

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

Davide Federici è candidato al consiglio comunale di Roma nella Lista Civica Gualtieri Sindaco. Il presidente uscente della commissione urbanistica e lavori pubblici del XIII Municipio di Roma si candida a sostegno nel candidato sindaco Roberto Gualtieri. Sarà inoltre presente anche nella lista municipale per il XIII Municipio a sostegno della candidata presidente Sabrina Giuseppetti.

“Su sollecitazione di molti cittadini e amici”, spiega Davide Federici, “ho deciso di proseguire nel mio impegno a sostegno del territorio accettando la candidatura nella Lista Civica per Gualtieri Sindaco. Sarò presente sia nella lista dei Candidati al Consiglio Capitolino che in quella dei Candidati al Consiglio del Municipio XIII. Proseguitò con rinnovato impegno nel portare avanti le istanze del nostro territorio e nel risolvere quelle rimaste insolute. C’è bisogno di prendere delle posizioni chiare in molti ambiti dove fino a ora si sono tentate delle soluzioni poco efficaci. Rimarrò coerente con gli ideali che mi hanno da sempre spinto nell’intraprendere un percorso di vita politica, garantendo ogni azione possibile alla sana gestione della cosa pubblica, con la solita determinazione, trasparenza e onestà che hanno da sempre contraddistinto il mio cammino”.

Nato a Roma il 21 gennaio 1969, Davide Federici è dipendente AMA.