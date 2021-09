Accensione di “Gloria”, clima di commozione e speranza. Record di visualizzazioni per la diretta di NewTuscia Tv

Gaetano Alaimo

NewTuscia – VITERBO – Quasi 4 mila visualizzazioni in 15 ore. Sono questi i numeri incredibili della diretta fatta dal nostro giornale sulla pagina facebook ufficiale di NewTuscia Italia per l’accensione della Macchina di Santa Rosa “Gloria” di Raffaele Ascenzi e del costruttore Vincenzo Fiorillo.

Dopo due anni di stop a causa della pandemia di Covid c’era voglia di rivedere il punto d’arrivo ma anche di ripartenza per ogni viterbese: il Trasporto. Un anno fa c’erano state delle proiezioni, non si poteva di più, quest’anno si era sperato fino all’ultimo di poter rivedere sfilare per le vie del centro storico di Viterbo “Gloria”. Prima la doccia fredda dell’annuncio del sindaco Giovanni Arena che, avendo saputo della cancellazione del Palio di Siena, aveva capito che per manifestazioni di massa, com’è il Tre Settembre, anche stavolta non sarebbe stato possibile. Quindi la proposta di Raffaele Ascenzi di un Trasporto a porte chiuse, bocciata anche per la difficoltà di lasciare fuori le migliaia di persone che venerano e vogliono ogni anno vedere il Sollevate e fermi!

Negli ultimi giorni lo stop anche a corteo storico e fiera di Santa Rosa. Unica manifestazione autorizzata e confacente con la situazione di pandemia, da parte di Prefettura. Questura e Comune, in applicazione delle normative nazionali anticovid, è stato il posizioname nto della Macchina di Santa Rosa a piazza del Plebiscito a Viterbo, con l’ordinanza di Arena di mascherine obbligatorie sul sito e distanziamento.

Ebbene. Alla fine di gente ce n’è stata tantissima comunque. C’erano tutti i protagonisti del Trasporto dal Presidente del Sodalizio Massimo Mecarini a tanti Facchini di Santa Rosa. C’era naturalmente il Sindaco Arena e, soprattutto, il vescovo di Viterbo Mons. Lino Fumagalli, che ha impartito la benedizione a “Gloria” e parlato ai viterbesi in piazza invogliandoli ad essere uniti e ad uscire “tutti insieme” da questo terribile periodo. Presenti tutte le massime autorità civili e militari della città.

Al momento dell’accensione un sussulto ha colpito tutti i presenti. La nostra diretta, che ha fatto il paio con quella degli amici e colleghi di Tele Lazio Nord, ha cercato di rendere l’idea di cosa significa, per i viterbesi, ritrovare Rosa dopo due anni di stop. Qualche polemica sulla possibilità o meno di fare il Trasporto quest’anno si è dissipata con l’amore dei fedeli e dei viterbesi di fronte alla bellezza della Macchina.

Uno dei temi che più è stato ricordato dalle interviste che potete ve dere nella diretta in streaming che abbiamo realizzato ieri sera (https://www.facebook.com/newtusciaitalia/videos/174555428120870 )

è stato il Trasporto straordinario che Sodalizio e Comune di Viterbo vorrebbero fare, verosimilmente, tra giugno e luglio del prossimo anno. Dovrà essere fatto: perché oltre ad essere, per quel periodo, tre anni dall’ultimo Sollevate e fermi!, sarà anche l’ultima volta di “Gloria”, almeno secondo ciò che prevede il contratto quinquennale.

Mecarini ha parlato di tutto ciò, mentre Ascenzi si è soffermato sulle intenzioni dei fedeli che, anche con la Macchina ferma a piazza del Comune, sono state anche quest’anno portate al cospetto di Santa Rosa nella sua Macchina.

Si aspettano fiduciose due notizie: la fine della pandemia e un nuovo Trasporto, sperando, nel primo caso, che Santa Rosa faccia un miracolo per arrivare presto alla seconda cosa.

Evviva Santa Rosa!