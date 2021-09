Torna Qshirt per l’Estate Viterbese 2021

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

Torna “Qshirt – Memorie Digitali” per l’Estate Viterbese 2021: residenza artistica, installazioni sonore e mostra fotografica per raccontare il centro storico di Viterbo attraverso la voce della sua comunità.

Dal 6 all’8 settembre gli artisti in residenza a Viterbo andranno alla ricerca del cuore, dei gesti, della storia e della memoria del centro storico di Viterbo con linguaggi e metodologie differenti: il racconto orale attraverso le interviste audio e quello per immagini attraverso la fotografia.

Una residenza artistica dove sedersi e ascoltare, fare domande a chi quel luogo lo conosce, perché ci è nato, perché ci vive, perché ci lavora, perchè lo studia, perché lì si è innamorato, perché è rimasto o perché vi torna.

Il 18 settembre alle ore 18.30 presso lo spazio Pensilina in Piazza dei Martini d’Ungheria saranno presentate alla città e ai turisti le installazioni sonore e la mostra fotografica frutto della residenza.

Le voci registrate durante le interviste, tagliate e cucite, andranno a comporre quattro installazioni sonore che saranno fruibili tramite i QRcode apposti su magliette, adesivi e 4 targhe permanenti che saranno affisse in 4 punti di interesse del centro di Viterbo simbolici per la comunità intera.

Durante l’evento saranno selezionati i PORTATORI DI MEMORIA: le persone che riceveranno la maglietta e gli adesivi con i QRcode con il compito di promuovere questi racconti corali, di portarli con sé in giro per Viterbo e nel mondo, in modo che la memoria viaggi e si diffonda.

La mostra fotografica e le installazioni sonore rimarranno allestita dal 18 al 30 settembre presso lo spazio Pensilina in Piazza dei Martini d’Ungheria

QSHIRT – MEMORIE DIGITALI è a cura del collettivo artistico Hubstract – Made for Art e Fuori Contesto, con la partnership tecnica di Promotuscia e rientra nell’ambito dell’Estate Viterbese 2021 promossa dal Comune di Viterbo – Assessorato Cultura e Turismo.

QSHIRT – MEMORIE DIGITALI

=> Residenza artistica, 6-7-8 settembre 2021, Viterbo

=> Vernissage mostra fotografica: 18 settembre 2021, ore 18.30, Spazio Pensilina, Piazza Martiri d’Ungheria

=> Mostra fotografica: 18-30 settembre 2021, ore 9-13/15-18 lunedì-sabato // ore 9-14 domenica, Spazio Pensilina, Piazza Martiri d’Ungheria

A cura del collettivo artistico Hubstract-Made for Art & Fuori contesto

Con il contributo del Comune di Viterbo – Assessorato Cultura e Turismo.

Partner tecnico PromoTuscia