La settimana del pellegrino a Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo:

Programma della settimana

Domenica 5 settembre

ore 08:00 Pellegrinaggio a piedi sulla francigena – chiesa Castel d’Asso (10 km)

Partenza dalla chiesa di San Pellegrino e rientro chiesa Santa Maria Nuova (il pellegrinaggio potrà subire delle variazioni in base a nuove disposizioni anti-COVID19)

ore 12:10 Santa Messa presieduta dal Parroco don Mario Brizi.

ore 16:00 Teatro Parrocchiale via Zazzera:

Conferenza sul tema: “Pellegrini, pellegrinaggi, luoghi e mete”. Relatore: Vincenzo Mirto;

Presentazione della pubblicazione:

“San Pellegrino: il Santo, la chiesa e l’Ospitale dei pellegrini inglesi” di don Mario Brizi;

Racconti di pellegrini su “il mio cammino” di (relatori vari)

ore 18:00 Chiostro Longobardo:

Presentazione di pannelli dimostrativi sul tema “Pellegrini, pellegrinaggi, mete e simboli”

Da lunedì 6 a venerdì 10 settembre

Esposizione pannelli “Pellegrini, Pellegrinaggi, Francigena e Vie della Fede” nel chiostro longobardo, orario 10:00 – 13:00 e 15:00 – 18:00

Sabato 11 settembre

ore 16:00 Teatro parrocchiale via Zazzera:

conferenza sul tema: “Peregrinationes maiores”, relatori:

Prof. ***********, docente Pontificia Università Lateranense;

ore 19:00 Chiesa Santa Maria Nuova: Celebrazione Eucaristica, con la Benedizione dei Pellegrini.

La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita e saranno svolti secondo le norme previste per la limitazione alla diffusione del COVID19

Per informazioni e prenotazione

Tel. 3346960175

email: amiciviafrancigenaviterbo@gmail.com

sito web: www.amicidellaviafrancigenaviterbo.com