Confesercenti Viterbo: nuova giunta Cciaa Rieti-Viterbo

Peparello: “Valorizzare le potenzialità dei due territori”

NewTuscia – VITERBO – Una sfida importante e una grande possibilità per dare al grande territorio una spinta economica e sociale. E’ quanto afferma Vincenzo Peparello, presidente della Confesercenti di Viterbo, componente della presidenza nazionale, eletto componente della nuova giunta della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo.

“La potenzialità dei territori di Rieti e Viterbo è enorme – afferma Peparello- Si potrà puntare allo sviluppo del grande territorio favorendo le numerose imprese che vi operano. Ritengo che si tratta di un’importante sfida, necessaria per far fronte alle pesanti difficoltà delle imprese causate dalla crisi del Covid 19. Alle forti perdite subite dagli imprenditori per il lockdown vanno aggiunti i gravi danni provocati dal terremoto nel reatino. Tutto questo dovrà essere opportunamente affrontato dalla nuova giunta camerale per rappresentare al meglio gli operatori economici delle due province e offrire loro opportunità di recupero ed elementi importanti per la valorizzazione della produzione. La Confesercenti sosterrà, attraverso la rappresentanza nella giunta camerale, tutte le iniziative che mirano a dare impulso e dinamicità all’imprenditoria delle due province. Auspichiamo – conclude Peparello – che assieme al presidente e ai colleghi della giunta camerale, individuate le priorità, si metta in campo un progetto condiviso per lo sviluppo del territorio e delle imprese”.

Confercenti – Viterbo