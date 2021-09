Amazon, cresce il gigante del marketplace. Conviene investire in azioni?

NewTuscia – Se si dovesse indicare un brand o anche un titolo azionario che negli ultimi tempi, compresi quelli poco gloriosi di pandemia, è cresciuto molto più rispetto agli altri, probabilmente tutti citerebbero Amazon. Il gigante dei marketplace, degli acquisti in rete, creato da Bezos e divenuto un punto di riferimento per chiunque abbia necessità di fare shopping in tutti i settori possibili immaginabili.

Ora Amazon, a certificare l’enorme crescita, si sta allargando andando ad includere nella propria offerta anche prodotti totalmente differenti come visione di film e serie tv; e persino partite di calcio (da quest’anno esordirà nella Champions coprendo alcune partite, dopo aver già trasmesso in esclusiva, ad agosto, la finale di Supercoppa Europea.

Amazon in Borsa

Amazon ha anche potenziato la sua offerta pubblicitaria e il titolo in Borsa, negli ultimi anni, è salito notevolmente. La quotazione del gigante creato da Bezos risale al 1995: nei primi 10 anni si è registrato un andamento record, forse anche impensabile all’inizio, che ha portato il titolo a triplicare il proprio valore.

Altre ondate fortemente rialziste si sono registrate nel 2009 e neo 2015; per avere il quadro generale di questa dinamica basti pensare che Amazon si era quotato in Borsa con la valutazione di 40 dollari, oggi il valore delle sue azioni vanno oltre i 3.000 dollari. una crescita esponenziale che si è giovata anche del moment odi pandemia, durante il quale l’economia mondiale ha vissuto una battuta di arresto enorme e a trarne vantaggio sono stati pochissimi soggetti, un nugolo che si può contare sulle dita di una mano: tra questi, proprio Amazon.

Come investire sulle azioni Amazon

Come fare per investire sulle azioni Amazon? Come riporta la guida pubblicata su https://www.tradingonline.top/, oggi lo si può fare anche direttamente dalla rete, comodamente. Molte piattaforme di trading online consentono di investire su titoli quotati in Borsa (ognuno può scegliere quello che preferisce, tra questi ovviamente c’è anche Amazon).

In alternativa alla piattaforma di trading, che deve essere sempre certificata e regolamentata, è possibile anche investire seguendo canali tradizionali, ovvero dando mandato alla propria banca o ad un promotore finanziario.

Conviene investire in titoli Amazon?

Infine, domanda che non può mancare in un contesto di questo genere, conviene investire in azioni Amazon? Dare consigli di investimento non è mai facile, per quello ci sono i promotori: unico aspetto che dovrebbe essere tenuto sempre nella massima considerazione è legato alla volatilità dei titoli azionari.

Quello di Amazon è comunque volatile, ovvero soggetto ad oscillazioni di prezzo rilevanti nel breve periodo. A fronte di questo elemento di criticità, molti analisti evidenziano come il gigante dei marketplace sia ormai un colosso di tale portata mondiale che immaginare un suo crollo futuro è sostanzialmente impossibile. Tradotto, i soldi investiti sui titoli Amazon potrebbero essere relativamente al sicuro.