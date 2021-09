Righini – Cuccioletta (FdI): “Bonus edilizia a rischio senza Portale Genio Vivile”

NewTuscia – ROMA – <<Il Portale del Genio Civile deve essere riattivato in tempi brevi altrimenti per molte imprese svanirà l’opportunità di usufruire del Bonus Edilizia 50% dal quale dipende l’avvio di molti cantieri. Rimettere in funzione l’organo regionale del genio Civile, interrotto a seguito dell’attacco informatico, che da oltre un mese sta causando disagi e ritardi nell’accesso ai servizi regionali, deve essere una priorità per la Regione, che una volta di più col disastro hacker ha confermato la sua incompetenza, alla quale si aggiunge la mancanza di un piano d’emergenza.

Il tutto si traduce in perdita economica per imprese e cittadini. In particolare questo disservizio, ostacola la presentazione di tutte le pratiche edilizie con interventi strutturali e determina un ritardo che può significare per molti la perdita del lavoro, ed in alcuni casi l’impossibilità di eseguire manutenzioni indifferibili. Pertanto contestualmente alla ripresa del Portale G.C, la Regione deve prendere accordi con le Istituzioni competenti alfine di procrastinare il termine dei benefici legati al bonus 50% che scade il 31/12/2021. A questo proposito ho presentato una mozione il cui obiettivo è quello di impegnare il Presidente Zingaretti e la Giunta ad adottare misure volte alla riattivazione del Portale del Genio Civile e a rivolgere istanza al Governo per prorogare la scadenza del bonus del 50%.>>

Così in un comunicato Giancarlo Righini consigliere regionale del Lazio di Fratelli d’Italia e Roberto Cuccioletta Coordinatore Regionale Dipartimento Professioni Fdi.

Fdi Regione Lazio