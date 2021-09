Lista Civica per Fabrica, presentazione ufficiale della lista di Enrico Scarnati

NewTuscia – FABRICA DI ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

Prima uscita pubblica per Enrico Scarnati.

Sabato 4 settembre, ad un mese dalle elezioni amministrative, il candidato sindaco di Fabrica di Roma presenterà i candidati della sua Lista Civica per Fabrica.

Come ci tiene a sottolineare lo stesso Scarnati: “Sarà un’occasione conviviale per incontrare i componenti della squadra, confrontarsi su idee, proposte e programmi e scambiare due chiacchere sulle prospettive future in cantiere per il paese.

Abbiamo deciso di tornare ai “vecchi” metodi di fare politica, scendere in piazza e parlare con le persone che, in prima persona, vivono Fabrica di Roma tutti i giorni, con le sue potenzialità ma anche le sue criticità.

L’appuntamento è per tutti sabato 4 settembre alle 18 in piazza Duomo, alla presentazione seguirà un aperitivo con gli intervenuti.

Lista Civica per Fabrica