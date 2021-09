NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo:

Conferenza stampa di presentazione delle candidate della lista ‘Roma Futura’ con Schlein, Muroni, Bonafoni e Corrado sabato 4 settembre alle ore 14 presso il Rosemary di via Modena, 15.

Dalle 15,30 evento pubblico di ‘Roma Futura’ a Piazza Vittorio

La città è delle donne. Dove sono le donne? Perché non si candidano, perché non fanno politica? Forse non vogliono sporcarsi le mani? Tutt’altro: le donne sono qui, dove sono sempre state, nella città che abitano e che amano. Sono ovunque, studiano, lavorano, producono, curano, hanno idee, energie e competenze. Roma Futura parte dalle donne e con le donne, sabato 4 settembre, dà vita ad una maratona di volti, storie e proposte per il futuro della città. L’occasione per conoscere le candidate di ‘Roma Futura’ e scoprire la nostra idea di Roma Femminista.

Sabato 4 settembre a Roma doppio appuntamento con ‘Roma Futura’: conferenza stampa di presentazione di alcune delle candidate alle 14 ed evento pubblico dalle 15,30 in piazza Vittorio.

Alla conferenza stampa, dalle 14 alle 15 presso il Rosemary di via Modena 15, interverranno: la leader di Emilia-Romagna Coraggiosa e Vicepresidente della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna Elly Schlein; la deputata ecologista e componente dell’ufficio di presidenza di Green Italia Rossella Muroni; la presidente di POP idee in Movimento e capogruppo della Lista Civica Zingaretti al Consiglio regionale del Lazio Marta Bonafoni; la co-portavoce di Green Italia Annalisa Corrado. Parteciperanno anche le candidate di ‘Roma Futura’ tra le quali le candidate al Consiglio comunale Tiziana Biolghini, Isabella Borrelli, Daniela Patti, Claudia Pratelli, Francesca Tolino, Maria Assunta Vitelli e la candidata al Consiglio Comunale e del Terzo Municipio Martina Testa. Coordinerà l’incontro Rossella Muroni.

‘Roma Futura’ è la lista civica femminista, egualitaria ed ecologista promossa da Giovanni Caudo e composta da Possibile Roma, Volt Roma, Pop, Green Italia, Radicali Roma, Socialisti europei e reti civiche a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra Roberto Gualtieri.

La conferenza stampa si svolgerà nelle sale del Rosemary, locale a forte vocazione ambientale e sociale che promuove le eccellenze agroalimentari laziali grazie a prodotti biologici, stagionali e a km0 e ha tra i suoi partner Legambiente Lazio, Fairtrade e Caffè Galeotto. Per i partecipanti è previsto un buffet.

Accrediti per la conferenza stampa: a causa delle norme anti-Covid l’accesso alla conferenza stampa è possibile solo con Green pass e previa prenotazione effettuata inviando una mail con nome cognome testata di riferimento e cellulare a laura.genga@camera.it