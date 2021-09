NewTuscia – VITERBO – E’ rimasto ferito, anche se le condizioni non sembrerebbero gravi, il conducente della vettura che questa mattina intorno alle 9.00 è uscito fuoristrada al chilometro 113 dellAurelia per cause ancora incerte. Non sarebbero rimaste coinvolte altre vetture

Sul posto presenti i sanitari del 118, la polizia stradale e l’Anas.